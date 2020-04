Indagine dei carabinieri

Sono usciti in nottata, sperando di non trovare forze dell’ordine in giro, e così si sono diretti in un negozio di casalinghi di Rosolini per saccheggiarlo. Erano riusciti ad entrare nel locale i due presunti ladri dopo aver infranto la porta in vetro ma prima di mettere le proprie mani sulla merce sono stati bloccati dai carabinieri che li hanno arrestati. Sono ai domiciliari Mustapha Ouppih, 20 anni, marocchino, e Bilel Manai, 31 anni, tunisino, che sono stati anche sanzionati per le violazioni alle misure anti coronavirus. Secondo le informazioni in possesso alle forze dell’ordine, i due nordafricani, che vivono nel centro agricolo del Siracusano, sarebbero stati scoperti dal personale di un istituto di vigilanza privata che ha poi chiesto l’intervento dei carabinieri.

Nell’ambito dei controlli disposti dal comando provinciale dei carabinieri sono state tante le persone che hanno rimediato delle multe. A Siracusa dei giovani sono stati sanzionati: alcuni si trovavano a passeggio per le vie cittadine, altri mentre dialogavano in gruppo; tutti hanno dichiarato di essere stanchi di permanere a casa per intere giornate.

Gli altri controlli nel Siracusano

“A Noto sono state sanzionate due persone trovate – fanno sapere dal comando provinciale di Siracusa – a chiacchierare tra loro; a Rosolini un giovane è stato sanzionato perché, sorpreso a circolare a bordo di un’autovettura, ha riferito di essere ritorno da casa di un’amica; ad Avola sono state sanzionate diverse persone trovate a passeggiare lungo le vie cittadine perché stanche di permanere a casa, ed un ragazzo, che ha riferito di essere stato a trovare un amico; a Portopalo di Capo Passero sono stati sanzionati due soggetti che stavano facendo una passeggiata al porto; a Canicattini Bagni un giovane proveniente da un comune della provincia etnea è stato sanzionato perché sorpreso a circolare senza valido motivo; a Lentini, Palazzolo Acreide, Augusta e Carlentini diversi soggetti stati controllati e sanzionati mentre circolavano a bordo di autovetture senza motivo valido; Francofonte un 50enne è stato sanzionato mentre stava facendo attività fisica in sella ad una mountain bike; a Villasmundo una persona è stata sanzionata mentre stava andando ad acquistare un pezzo di ricambio per un decespugliatore”