i fatti a gravina di catania

Scippa la borsa a una donna e scappa con un’Honda Sh guidata da un complice, ma lo scooter per l’alta velocità si scontra con una Volkswagen Polo e lui si schianta a terra ferendosi gravemente.

Protagonista della vicenda, avvenuta la notte scorsa nel rione Fasano di Gravina di Catania, un 31enne che è ricoverato al Policlinico dove era stato portato con un’ambulanza del 118. I medici si sono riservata la prognosi.

L’uomo è stato posto in stato di arresto da carabinieri per furto con strappo in concorso. Il complice è riuscito a fuggire rubando una Fiat Panda ad un passante che si era fermato per prestare i soccorsi.