Il fuoco ha distrutto alcuni vigneti e casolari

L’intervento di canadair ed elicotteri

Il sindaco di Linguaglossa ha annunciato l’avvio della bonifica del sottobosco

Riaperta anche la Mareneve

È stato domato l’incendio che la notte scorsa ha divorato a Linguaglossa, in provincia di Catania, un’area boschiva nella frazione Presa, a ridosso del Parco dell’Etna, distruggendo alcuni vigneti e casolari.

Avviata bonifica del sottobosco

Per contrastare il fuoco sono intervenuti canadair ed elicotteri. Lo ha raccontato il sindaco Salvatore Puglisi, aggiungendo di aver avviato la bonifica del sottobosco ed aver riaperto la Mareneve.

“Le fiamme – ha detto Puglisi – si sono fermate. Abbiamo avuto ettari di terreno patrimonio dell’Unesco distrutti ma grazie a Dio non ci sono state vittime e non c’è stato bisogno di far evacuare abitazioni. Questi incendi sono di origine dolosa e vanno contrastati alla fonte”.

Approvata delibera per sgravi a chi denuncia i piromani

“Abbiamo approvato una delibera – conclude Puglisi – che concede sgravi per cinque anni da tutti i tributi comunali per chi denuncia i piromani”.

Vasto incendio a Giarratana

Da ieri le squadre dei vigili dl fuoco sono impegnate in un incendio sviluppatosi dapprima nella pineta di Calaforno località Giarratana, nel Ragusano. Il fuoco ha lambito una struttura turistica e diverse abitazioni. Una squadra è stata posta a protezione di una masseria lungo la provinciale che da Giarratana porta a Chiaramonte.

Brucia da ieri pomeriggio

Nel tardo pomeriggio d’ieri erano presenti anche due Canadair che hanno consentito di ridurre il fronte di fuoco, che nel tardo pomeriggio si è però spostato in prossimità di San Giacomo territorio del Comune di Ragusa, dove in particolare evolvendosi fra cave e canali il fuoco è arrivato a minacciare diverse aziende. Per tutta la notte hanno operato due squadre dei pompieri. Tutt’ora diverse squadre stanno operando a presidio e protezione di aziende prevalentemente zootecniche nel territorio di Ragusa e Giarratana dove hanno operato anche alcuni velivoli antincendio.

L’avviso di protezione civile

In considerazione della emanazione dell’avviso straordinario di Protezione Civile del 6 agosto, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha disposto il potenziamento del dispositivo operativa della Sicilia, prevedendo il richiamo di personale libero e il raddoppio dei turni, in base a tale disposizione è stato possibile implementare le squadre operative di questo Comando che dalle 4 ordinarie sono passate a 8.