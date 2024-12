Oggi l'intervento

Una squadra inviata dalla Sede Centrale del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania è intervenuta, nella tarda mattinata di oggi, per l’incendio di una abitazione al piano terra di via Guarnera, 38 a Catania.

I dettagli dell’intervento

I Vigili del Fuoco intervenuti hanno messo in sicurezza il luogo dell’incendio ed accertato che all’interno dell’abitazione non vi fossero persone. Si è, quindi, provveduto allo spegnimento dell’incendio che era circoscritto nella camera da letto e che è verosimilmente da attribuire a cause accidentali di origine elettrica.

Una bombola dentro l’appartamento

All’interno dell’appartamento si trovava anche una bombola di GPL (Gas di Petrolio Liquefatto) che, precauzionalmente, è stata messa in sicurezza. Presente sul posto personale anche personale sanitario del Servizio 118.

Ambulanza a fuoco in strada, mezzo distrutto e intervento dei vigili

I Vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti per un incendio di una ambulanza. La squadra, proveniente dal Distaccamento Nord con autopompa serbatoio (APS) e pick-up con modulo antincendio, giunta tempestivamente sul posto è riuscita a spegnere il rogo che avvolgeva l’intero mezzo ormai distrutto e che minacciava anche un’abitazione. Fortunatamente nessun ferito.

L’incendio a Palermo

Un incendio si è sviluppato questo pomeriggio in un appartamento situato al terzo piano di una palazzina in via Mendola, a Palermo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno dovuto affrontare una situazione particolarmente delicata a causa della presenza di quattro bombole di gas all’interno dell’abitazione.

Evacuato l’immobile

L’incendio, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, ha rapidamente avvolto alcuni ambienti dell’appartamento. I residenti dell’immobile sono riusciti ad abbandonare la palazzina prima che le fiamme si propagassero, evitando così il peggio. I Vigili del Fuoco, intervenuti tempestivamente, hanno messo in sicurezza le bombole prima di procedere allo spegnimento dell’incendio. Fortunatamente, non si segnalano feriti tra gli abitanti o tra gli operatori intervenuti.

Indagano le forze dell’ordine

Le autorità stanno ora indagando per determinare le cause dell’incendio e verificare se vi siano state eventuali violazioni delle norme di sicurezza.

