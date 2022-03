l'intervento dei pompieri

Nel primo pomeriggio di oggi i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania, sono intervenuti per lo spegnimento dell’incendio di una roulotte e di un’autovettura in via Veniero a Catania, nei pressi della zona destinata al mercato.

Fiamme alte e fumo nero

Le fiamme molto alte ed il denso fumo nero sono stati visibili da diverse zone della città ed alla Numero Unico per le Emergenze, il NUE 112, sono arrivate diverse chiamate. Per domare le fiamme si è reso necessario anche l’invio di una ulteriore autobotte.

Indagini in corso sul rogo

Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento. Sul posto anche la Polizia di Stato e i sanitari del Servizio 118.









Raid incendiari a mezzi ditta, arrestato a Messina

Ieri la polizia ha arrestato a Messina G.M. 52 anni, perché considerato l’autore dei raid incendiari dei giorni scorsi su alcune auto e mezzi di una ditta nel rione di Tremestieri a Messina. L’uomo che in passato ha avuto problemi psichiatrici si trova ora in carcere per devastazione e tentato incendio doloso. Alla base dei pericolosissimi raid incendiari ci sarebbero motivi di rancore che l’uomo e alcuni suoi parenti, ormai defunti, avrebbero maturato nel tempo contro i titolari della ditta.

Incendi: rogo in condominio Palermo, distrutto appartamento

Un incendio lo scorso 19 marzo ha distrutto un’abitazione in via Maurizio Ascoli a Palermo e annerito l’intero prospetto del palazzo di 12 piani. Nel rogo è stata interessata dalle fiamme anche la colonna del gas. Sono intervenuti i vigili del fuoco con sei mezzi per diverse ore hanno lottato contro il rogo per riuscire a limitare i danni.

Sono intervenute anche le volanti della polizia. L’allarme è scattato non appena sono state notate le fiamme uscire dall’appartamento. Sono andati distrutti diversi vani, un’auto che si trovava all’interno del garage e anche un’altra auto e un motorino che invece erano parcheggiati all’esterno, proprio accanto al prospetto. Dopo aver spento il rogo i vigili del fuoco hanno effettuato un sopralluogo, constatando che l’abitazione, a causa dei danni strutturali riportati, non è agibile.

“Non risulta che sia stata una perdita di gas ad innescare l’incendio scoppiato sabato sera in un palazzo di via Maurizio Ascoli”. E’ questa la posizione dell’Amg gas, la società che gestisce a Palermo l’erogazione del gas metano per uso domestico.