L'assessore "Rendere al più presto operativo questo impianto"

L’assessore regionale all’Energia, Daniela Baglieri “Al lavoro per consentire la riapertura”

“Nei tempi tecnici più brevi possibili”

Baglieri esprime anche la solidarietà ai cittadini del territorio Calatino

“Il governo regionale è al lavoro per consentire la riapertura dell’impianto Kalat nei tempi tecnici più brevi”. Lo afferma l’assessore regionale all’Energia e alla pubblica utilità Daniela Baglieri, dopo l’incendio che ha devastato l’impianto del trattamento dei rifiuti di Caltagirone che serve 15 comuni dell’area Calatina.

Solidarietà ai cittadini

“Intendo esprimere – prosegue l’esponente del governo Musumeci – la mia solidarietà ai cittadini del territorio Calatino, ma non solo per i disagi avuti in conseguenza dell’ennesimo rogo divampato in un impianto pubblico siciliano di trattamento di rifiuti. I miei uffici sono al lavoro per porre in essere, con la celerità che le circostanze impongono, quanto di nostra competenza. Rendere al più presto operativo questo impianto è tra le nostre priorità”.

L’incendio dei giorni scorsi

Incendio devastante alla Kalat Impianti di Caltagirone. Il rogo, probabilmente di natura dolosa, è divampato la scorsa notte ed ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca dei rifiuti dell’azienda. L’incendio, domato dai vigili del fuoco, ha generato una vera e propria nube tossica causata dalla combustione dei rifiuti compresa la plastica. L’Arpa sta facendo delle analisi per accertare le dimensioni del danno ambientale.

Danni tra i 6 e gli 8 milioni di euro

Il danno subito dalla Kalat Impianti sarebbe tra i 6 e gli 8 milioni di euro. E’ la stima che si legge sulla pagina Facebook del Comune di Caltagirone dove è stata costituita un’unità di crisi formata dai vertici della società e dai sindaci del Calatino, che seguono costantemente l’evolversi della situazione.

“Nonostante sia compiuto ogni tentativo possibile per arginare l’emergenza, prevedibile, nei prossimi giorni – si legge nel post – qualche ritardo anche perché stamani gli autocompattatori sono rimasti pieni, non essendo riusciti, ovviamente, a scaricare i rifiuti”.

“La situazione è grave, ma siamo tutti impegnati a evitare o ridurre i disservizi alle nostre comunità – afferma il sindaco Ioppolo – sarà la Procura, molto sensibile alle problematiche ambientali, a fare chiarezza. Certo che risulta difficile pensare a un fenomeno di autocombustione in piena notte e senza focolai vicini”.