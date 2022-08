Il pauroso incendio in autostrada, partite indagini, ora spunta l’“officina abusiva”

02/08/2022

Partite le indagini sull’enorme incendio che si è scatenato domenica scorsa lungo l’autostrada a San Gregorio, nel Catanese, e che ha destato particolare preoccupazione per la sicurezza degli automobilisti in transito. Intanto l’ente gestore di Autostrade Siciliane e il Comune si pizzicano a distanza e adesso viene fuori che l’officina, da cui è partito il tremendo rogo, potrebbe essere non autorizzata, quindi abusiva.

La polemica

Subito dopo il fatto l’assessore alla Polizia municipale di San Gregorio, Salvatore Cambria, aveva polemizzato su una presenta mancata manutenzione del verde della zona in cui è esploso l’incendio. Nel replicare, Autostrada Siciliane rivela un altro particolare importante: “L’area oggetto delle dichiarazioni, di pertinenza dell’ente – si legge in una nota -, era stata interessata da regolare intervento di pulizia e scerbatura, conclusosi per altro nella giornata di venerdì scorso. In attesa che le indagini portate avanti dalle autorità competenti determino le dinamiche di innesco e propagazione delle fiamme, l’amministrazione ha avviato un’indagine interna dalla quale si è evidenziato che all’officina attigua all’autostrada, dove é esploso l’incendio, non è mai stata concessa alcuna autorizzazione all’utilizzo dell’area, né tantomeno al deposito di automezzi o alla costruzione di opere civili”.

Cosa era accaduto

Una coltre di fumo alta e densa sopra un deposito di automezzi ha creato non poco allarme domenica scorsa a San Gregorio. Tantissime sono state le telefonate al 112, soprattutto da automobilisti in transito lungo l’autostrada Catania-Messina e dai residenti della zona. Alcuni abitanti avrebbero riferito di avere sentito esplosioni all’interno dell’area. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto.

Dove è divampato il rogo

Si è sviluppato in un terreno vicino alla ditta Bonnici motor, in via Gelatusi a San Gregorio l’incendio che ha provocato un’alta nube nera che ha creato allarme tra gli automobilisti lungo l’autostrada Catania-Messina e i residenti nella zona. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, intervenuti con diversi mezzi, le fiamme hanno coinvolto i veicoli parcheggiati nell’area esterna del deposito: otto autoarticolati, dodici tra furgoni e camper e venti auto. Le squadre dei vigili del fuoco sono riuscite a salvare dalle fiamme i fabbricati.