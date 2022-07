lettera al Prefetto

I sindacati dei lavoratori in servizio presso il Consorzio Autostrade Siciliane, scrivono al Prefetto e annunciano lo sciopero a causa di caselli senza personale e del rischio sicurezza sulla A20 e sulla A18. Sono le segreterie Messina di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, SLA e Cub Trasporti a lanciare l’allarme.

La lettera al Prefetto

In una nota i sindacati evidenziano una grave carenza di personale addetto all’esazione. “A seguito delle recenti determine dell’Assemblea Regionale Siciliana – si legge nella lettera inviata al Prefetto -, sono stati sospesi i bandi di concorso già espletati per l’assunzione di 105 esattori e sono andate deserte due gare emanate dal Consorzio per lavoro somministrato, con la qualifica di esattore, tramite agenzie interinali”.

Verso lo sciopero di tutto il personale

La nota, oltre al Prefetto di Messina, è stata inviata anche all’assessorato regionale e alla Commissione di garanzia. I sindacati reputano necessario “avviare le procedure di sciopero di tutto il personale Consorzio Autostrade Siciliane non rientrante nelle norme previste dalla Legge 146/90”. I sindacati “vista la grave carenza di personale ai caselli richiede contestualmente alla Prefettura, vista l’urgenza e le criticità legate alla sicurezza delle autostrade siciliane, di convocare un tentativo di conciliazione tra le parti interessate al fine di trovare le necessarie soluzioni per evitare un’estate di disagi e pericoli”.

Le richieste

