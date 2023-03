Intervento dei vigili del fuoco a Paternò, in provincia di Catania, per un incendio scoppiato all’interno di un’abitazione. Per fortuna non si registrano vittime o ferito ma solo una persona intossicata dalle esalazioni, che è stata soccorsa dal 118.

L’incendio partito da una canna fumaria

Poco dopo le 22,00 della notte scorsa le squadre dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Paternò e del Distaccamento Nord del Comando Provinciale di Catania insieme a un’autobotte di rincalzo, sono intervenute in via Bolzano a Paternò. Un incendio, probabilmente scaturito dalla canna fumaria di una stufa, ha coinvolto le travi in legno del tetto propagandosi in due stanze e nel corpo scala della palazzina di due piani.











Indagini dei Carabinieri

Non risultano persone ferite. Solo una persona intossicata dal fumo che è dovuta ricorrere alle cure dei sanitari del Servizio 118 presente sul posto. Intervenuti anche i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Paternò.

Un incendio a Messina in un ristorante

Intorno alle 23.30 di ieri sera, i Vigili del Fuoco di Messina sono intervenuti in seguito a un incendio che ha interessato un locale di un ristorante nella zona del Policlinico messinese. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di via Salandra con un autopompa, un autobotte e il carro aria. Sul posto anche i Carabinieri intervenuti per coordinare le operazioni di soccorso e per presidiare la zona. Fortunatamente, non ci sono state vittime o feriti. Le cause dell’incendio sono ancora sconosciute.

Un incendio in una villetta a Palermo

Ieri sera a Mondello, borgata marinara di Palermo un incendio scoppiato in via Tolomea. L’incendio ha riguardato un ciclomotore che era posteggiato adiacente a una delle ville che insistono lungo la via Tolomea. Tanto che i residenti hanno lanciato l’allarme al centralino dei vigili del fuoco segnalando un incendio all’interno di un’abitazione. Giunti sul posto i vigili del fuoco invece si sono resi conto che il rogo proveniva da un ciclomotore che era stato posteggiato nel muretto accanto a una villa Sul posto anche i carabinieri che hanno effettuato con i pompieri una ricognizione dell’area attorno al rogo. Non è stato possibile accertare la natura dell’incendio. Per cui al momento non si esclude nessuna pista, né quella del corto circuito, né tanto meno quella del doloso.