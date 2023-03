Nessun ferito

Intorno alle 23.30 di ieri sera, i Vigili del Fuoco di Messina sono intervenuti in seguito a un incendio che ha interessato un locale di un ristorante nella zona del Policlinico messinese. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di via Salandra con un autopompa, un autobotte e il carro aria.

Indagano i Carabinieri

Sul posto anche i Carabinieri intervenuti per coordinare le operazioni di soccorso e per presidiare la zona. L’intervento dei Vigili del Fuoco è durato circa quattro ore, terminando intorno alle 2 di notte. Fortunatamente, non ci sono state vittime o feriti. Le cause dell’incendio sono ancora sconosciute e le indagini sono in corso da parte dei Carabinieri.

Un incendio in una villetta a Palermo

Momenti di panico ieri nella tarda serata a Mondello, borgata marinara di Palermo, per un incendio scoppiato in via Tolomea. Inizialmente si era pensato il peggio perché la colonna di fumo sembrava provenisse dall’interno di una delle ville che si sviluppano lungo la vasta arteria. Invece si trattava di altro.

Cosa è andato a fuoco

L’incendio ha riguardato un ciclomotore che era posteggiato adiacente ad una delle ville che insistono lungo la via Tolomea. Tanto che i residenti hanno lanciato l’allarme al centralino dei vigili del fuoco segnalando un incendio all’interno di un’abitazione. Giunti sul posto i vigili del fuoco invece si sono resi conto che il rogo proveniva da un ciclomotore che era stato posteggiato nel muretto accanto ad una villa. In prospettiva i residenti non si erano accorti che il fuoco in realtà provenisse dall’esterno.

Le indagini

Sul posto anche i carabinieri che hanno effettuato con i pompieri una ricognizione dell’area attorno al rogo. Non è stato possibile accertare la natura dell’incendio. Per cui al momento non si esclude nessuna pista, né quella del corto circuito, né tantomeno quella del doloso.

