ACIREALE

Ancora un tragico incidente stradale nella notte tra sabato e domenica in pieno centro ad Acireale. Attorno alle 3, sul centralissimo viale Kennedy, all’incrocio con corso Italia, impatto fatale per giovanissimo centauro di 16 anni, di Acireale, alla guida di uno scooter, deceduto dopo un terribile scontro con una Audi Q8.

La dinamica

La vittima era a bordo di uno scooter Honda Sh e, sarebbe andato in collisione in prossimità del crocevia di Corso Italia con l’Audi guidata da un cittadino albanese di 23 anni. Il ragazzo in sella allo scooter che indossava il casco dopo il terribile scontro è stato disarcionato dal sellino del due ruote finendo rovinosamente sul selciato. E’ morto sul colpo.

Tragico bilancio nel fine settimana

Il bilancio delle vittime di incidenti stradali nei weekend continua dunque tristemente a salire. I morti ad oggi sono 734, un dato aggiornato. Secondo l’osservatorio dell’Asaps (l’Associazione Amici della Polizia Stradale) nei primi due fine settimana di dicembre – compreso il giorno di festività dell’Immacolata – i morti sulle strade sono stati in totale 63, compresi i tre giovani di 23, 21 e 15 anni deceduti tra il 10 e l’11 dicembre alle porte di Alessandria dopo che non si erano fermati all’alt dei carabinieri. Si tratta, spiega l’Asaps, di un dato tra l’altro parziale, e quindi sicuramente destinato ad essere più alto, perché manca il conteggio degli incidenti mortali di settembre.

Secondo i dati raccolti dall’associazione, nel periodo che va da giugno ad agosto 2022 sono state 448 le vittime durante i week end, 139 ad ottobre, 79 a novembre, 66 nei primi due fine settimana di dicembre e 4 nel terzo fine settimana che comincia proprio oggi.

Per quanto riguarda lo scorso fine settimana, dall’8 all’11 dicembre, delle 30 vittime registrate otto hanno perso la vita in incidenti ‘plurimortalì. In 96 ore sono stati 20 gli automobilisti deceduti, 4 i motociclisti, 3 i pedoni e 3 i ciclisti. Nessun sinistro mortale, ha rilevato l’Asaps, è avvenuto in autostrada, molti incidenti sono avvenuti sulle strade extraurbane principali, 15, che secondo l’associazione si confermano in assoluto le più pericolose. L’uscita di strada del veicolo senza il coinvolgimento di terzi è stata la causa di 15 vittime.

Fra i 30 morti, 13 avevano meno di 35 anni, la vittima più anziana ne aveva 87, quella più giovane 15. Sono state 5 le

vittime in Piemonte e Puglia, 4 in Friuli Venezia Giulia, 3 in Veneto, 2 in Emilia-Romagna, Lombardia e Abruzzo, 1 in Trentino Alto Adige, Marche, Campania, Lazio, Toscana, Sardegna e Sicilia.