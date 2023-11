Ancora un incidente mortale in Sicilia. Lo scontro lungo la Ragusa-Catania, in direzione del capoluogo etneo.

Esattamente nei pressi del bivio per Licodia Eubea, due mezzi si sono scontrati per cause ancora in corso di accertamento.

Nello specifico si tratta di un tir e di un’auto. Il conducente dell’auto ha perso la vita sul colpo. Lunghe code si segnalano sulla strada statale 514 (foto Assenza).

Ciclista coinvolto in una caduta nel Catanese, mistero sulla dinamica

Un ciclista in sella a una bici è rimasto coinvolto in un incidente stradale, registratosi poco dopo le 12 di ieri in prossimità della seconda rotatoria di via Cristoforo Colombo, in uscita dal centro abitato, che s’innesta con le vie Fontanelle e della Resurrezione.

Mistero sulla dinamica

Il ciclista è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Gravina, per le cure del caso. Lo stesso, che è rimasto dolorante sul selciato sino all’arrivo dei soccorsi, secondo alcune sommarie informazioni raccolte sul posto, pare che si fosse scontrato con un automobilista, anche se potrebbe trattarsi di una caduta accidentale. (Foto Franco Assenza).

L’incidente e la paura in via Roma a Palermo

Paura in via Roma, a Palermo. Un uomo di mezza età, a bordo di un monopattino, è caduto sull’asfalto all’altezza dell’incrocio con via Francesco Guardione. L’incidente si è verificato intorno alle 17. Il traffico in zona è rimasto rallentato per diverse decine di minuti. Da chiarire ancora le cause dell’accaduto. Alcuni commercianti della zona che hanno prestato i primi soccorsi riferiscono di un impatto avvenuto con un grossa buca sulla sede stradale, posta proprio nei pressi del luogo dove è avvenuto lo schianto. Non sono rimasti coinvolti altri mezzi, in un punto tra l’altro che già in passato avevo visto tanti incidenti, alcuni anche molto gravi.

L’uomo è rimasto ferito alla testa

Nell’impatto, la persona coinvolta ha iportato diverse ferite alla testa, accasciandosi inizialmente al suolo. Sul posto sono immediatamente giunti i soccorsi, allertati proprio dai passanti presenti in zona. All’uomo, ancora visibilmente scosso, è stata applicata una fasciatura alla testa, per poi essere trasportato presso il pronto soccorso più vicino. In zona è ancora presente una volonte della polizia municipale. I vigili urbani stanno procedendo ad effettuare i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’accaduto, con il personale della sezione infortunistica.

