Aveva 41 anni

Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di lunedì 10 marzo a Catania, in via Zia Lisa, costando la vita a Giorgio Schiavo, un idraulico di 41 anni. L’uomo era alla guida del suo scooter quando si è scontrato violentemente contro un furgone che, effettuando un’inversione di marcia, ha improvvisamente occupato la carreggiata.

L’impatto è stato violentissimo e purtroppo fatale per Schiavo. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del Fuoco e gli agenti della polizia locale per effettuare i rilievi e chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Le forze dell’ordine stanno portando avanti le indagini per accertare eventuali responsabilità.

Il cordoglio

Giorgio era una persona conosciuta e stimata dalla comunità cittadina, sia per la sua professionalità che per il suo animo generoso e disponibile. Amici e parenti lo ricordano con grande affetto, raccontando della sua simpatia e della sua gentilezza. Per molti era “Giorgione”, un soprannome che testimoniava il forte legame con chi gli voleva bene.

Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social: “Amico mio, voglio ricordarti così, come ti chiamavano una volta, Giorgione, riposa in pace” ha scritto un amico, Simone Filogamo.