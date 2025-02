Incidenti mortali e guida in stato di ebrezza rendono difficile la gestione del traffico in Sicilia nelle ultime ore.

Incidente mortale nel catanese

Un uomo di 58 anni alla guida di una Smart ha perso la vita nella zona Industriale di Catania nello scontro con un’altra vettura; la Smart dopo l’impatto è finita in una scarpata. Inutili i soccorsi. Sono intervenuti la polizia locale per i rilievi e il 118.

Lo scontro via Angelo Aiello, nei pressi del Centro Commerciale “Porte di Catania” sotto il cavalcavia dell’Asse dei Servizi. Sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto le persone coinvolte nello scontro tra due auto.

Chi era la vittima

A perdere la vita è stato Domenico Manganaro di 58 anni. La vittima guidava una delle vetture coinvolte, nell’altro mezzo invece c’erano due persone, una coppia, che sono rimaste ferite e trasportate in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale San Marco di Catania. Sul posto hanno operato vigili del fuoco del Comando provinciale di Catania, personale del 118 e la polizia municipale. Ai vigili urbani il compito dei rilievi e delle indagini.

Ubriaca al volante aggredisce gli agenti

Vicenda diversa quella che riguarda una donna che è stata arrestata dalla Polizia municipale di Siracusa per evasione degli arresti domiciliari e denunciata per guida in stato di ebbrezza. E’ accaduto stamane, intorno alle 10, in via Crispi, nella zona sud della città, dove la conducente della Fiat 500, ha tamponato 4 auto in sosta, finendo poi la sua corsa su un marciapiede.

L’indagine

Per fortuna, in quel momento, non transitava nessun pedone, altrimenti le conseguenze avrebbero potuto essere drammatiche. Sono stati alcuni testimoni a chiedere l’intervento dei soccorsi e tra i primi ad arrivare sono stati gli agenti della Polizia municipale.

Aggredito un agente

La donna, secondo le informazioni fornite dagli inquirenti, si trova agli arresti domiciliari in un altro Comune della provincia, per cui, come disposto dalla Procura di Siracusa, è stata arrestata. La donna, come riferisce l’assessore alla Polizia municipale, Giuseppe Gibilisco, si è resa protagonista, durante gli accertamenti di un’aggressione ai danni di un agente, colpendolo al volto. La vittima è stata costretta a fare ricorso alle cure dei medici del Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa ed ha rimediato una prognosi di 7 giorni.