Un incidente mortale è avvenuto questa mattina in prossimità della galleria San Demetrio lungo l’autostrada Siracusa-Catania, in direzione di Siracusa ma nel territorio etneo.

La vittima

A perdere la vita una donna, 24 anni, originaria di Belpasso, nel Catanese, che si trovava a bordo di una macchina, risucchiata in un maxi tamponamento in cui sono rimasti coinvolti 2 mezzi pesanti e 5 auto, tra cui la Toyota Aigo in cui era alla guida la vittima.

La ragazza incastrata tra le lamiere

Le indagini sono condotte dagli agenti della Polizia stradale che hanno disposto la chiusura del tratto per ricostruire le fasi dell’incidente ed accertare le responsabilità. La giovane è rimasta incastrata tra le lamiere del suo veicolo, compresso tra i due mezzi pesanti, e quando sono arrivati i soccorritori per lei non c’era più nulla da fare.

Ci sono altri feriti che sono stati soccorsi dai vigili del fuoco, chiamati per estrarre le persone che non riuscivano ad uscire ma sulle loro condizioni non ci sono notizie certe, se ne saprà di più nelle prossime ore non appena saranno prese in cura dai medici.

Gli interrogatori

Gli agenti della Polstrada hanno iniziato gli interrogatori delle persone che hanno assistito all’incidente, probabilmente causato dalla velocità e dalla distrazione che, come spiegano sempre le forze dell’ordine, sono tra le ragioni principali di questi eventi.

Rallentamenti

Naturalmente, ci sono tantissimi rallentamenti sul tratto dell’autostrada verso Siracusa per via della chiusura. “Sul posto sono intervenute le squadre Anas e delle Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile” fanno sapere dall’Anas.