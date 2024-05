All’altezza dello svincolo di Misterbianco-Motta S. Anastasia

Traffico bloccato sulla Strada Statale 121, tratto Catania-Paternò all’altezza dello svincolo Misterbianco-Motta S. Anastasia e sulla carreggiata in direzione Catania per un incidente che intorno alle 8,30 ha visto coinvolte cinque auto.

Come riporta La Sicilia, sul posto sono presenti i carabinieri della compagnia di Paternò, che si stanno occupando delle operazioni di gestione della viabilità. Non risultano al momento notizie relative a persone rimaste ferite, ma l’intervento è ancora in corso.

Incidente in tangenziale, traffico in tilt dopo scontro tra tir e furgone

Alcuni giorni fa, traffico in tilt lungo la tangenziale in zona svincolo di San Filippo, in direzione Palermo. Un furgone e un tir sono rimasti coinvolti in un incidente. Nessun ferito ma lunghe code in seguito allo scontro. Sul posto la polizia stradale per i rilievi del caso. Secondo le prime informazioni si è trattato di un tamponamento. Sul posto anche i vigili del fuoco.

La sala operativa del comando provinciale ha ricevuto una richiesta di soccorso per incidente stradale, che ha coinvolto i due veicoli in prossimità di un restringimento di carreggiata della tangenziale. Il personale dei vigili del fuoco intervenuto, coordinato dal caposquadra Cucinotta Francesco, ha provveduto ad estrarre dalle lamiere contorte dei veicoli due persone che quindi sono state affidate, per le cure del caso, al personale del 118 nel frattempo intervenute.

Incidente al ponte di Bonagia, scontro fra due auto

Attimi di paura al ponte di Bonagia, a Palermo dove nel pomeriggio di pochi giorni fa, si è verificato un incidente che ha coinvolto due auto nei pressi dell’incrocio di via Nicolò Azoti. Per cause ancora da chiarire, uno dei due mezzi (una Fiat Panda nera) è finito ribaltato sulla sede stradale. L’altro, una Smart, ha invece terminato la sua corsa contro un muro. Sarebbero tre i feriti, trasportati per accertamenti all’ospedale Civico di Palermo.

Sul posto è immediatamente giunto il personale dei vigili del fuoco, allertato da alcuni passanti presenti in zona. Il personale del 115 ha provveduto a tirare fuori i passeggeri dall’auto finita sottosopra. A coadiuvare il lavoro di soccorso anche i mezzi del 118. Sarebbero tre le persone rimaste ferite in seguito all’impatto verificatosi al ponte di Bonagia (l’uomo alla guida, la moglie e il figlio). Non sono ancora note le condizioni dei passeggeri, i quali sono stati trasportati all’ospedale Civico di Palermo per accertamenti. Sul posto anche il personale di pulizia stradale e dell’infortunistica, il quale adesso avrà il compito di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. L’auto ribaltata è stata delimatata da alcuni coni di segnalazione, ma la sede stradale disponibile per i mezzi in transito ha subito delle riduzioni. Il traffico ha avuto dei rallentamenti per un paio d’ora. Una volta conclusi i rilievi, i mezzi sono stati portati via con un carroattrezzi.