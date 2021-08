È accaduto sulla A19, nei pressi di Catenanuova

Sette persone sono rimaste ferite nel pomeriggio in un incidente autonomo sulla A19 Palermo-Catania, a 7 chilometri dallo svincolo di Catenanuova, in direzione Catania. Un pulmino Fiat Ducato si è schiantato contro il guardrail.

Diverse ambulanze sul posto

Dalla centrale operativa del 118 di Caltanissetta sono state inviate diverse ambulanze che hanno trasportato i feriti tra gli ospedali di Catania, Enna e Paternò. Un politraumatizzato in codice rosso è stato trasferito all’ospedale “Cannizzaro” di Catania. Intervenuti i vigili del fuoco e le squadre dell’Anas, oltre alla polizia stradale.

Mezzo pesante ribaltato appena pochi giorni fa

In questa parte orientale della Sicilia sono diversi gli incidenti che si sono verificati lungo le autostrade nelle varie direzioni. Il 31 luglio scorso ci fu un altro incidente autonomo di un mezzo pesante sempre sull’autostrada A19 “Palermo-Catania” al chilometro 167,000 nel comune di Centuripe, in provincia di Enna. Per cause non accertate il mezzo pesante si è ribaltato, provocando la perdita di olio che ha invaso anche la carreggiata opposta. Nell’incidente il conducente del mezzo è rimasto ferito e non sono stati coinvolti altri veicoli in transito.

Altro incidente autonomo sulla Catania-Messina

Qualche settimana fa fu interessato anche il tratto Acireale-Giarre dell’autostrada Catania-Messina, che per qualche ora fu chiuso al traffico dopo che un camion, per motivi in corso di accertamento, si è messo di “traverso” sulla corsia, vicino Giarre, bloccando il traffico. In quel caso non ci furono feriti.

La Palermo Catania di recente bagnata dal sangue

Purtroppo in questa estate caldissima c’è da registrare anche una vittima sull’autostrada A19 nei pressi dello svincolo Gerbini in territorio di Paternò. A perdere la vita, nel giugno scorso, è stato un uomo 38enne di Castel di Iudica che viaggiava su una Golf Volkswagen. Nel sinistro sono rimasti coinvolti tre veicoli. Sul posto è intervenuta la polizia stradale di Catenanuova per i rilievi del caso e stabilire l’esatta dinamica, due ambulanze del 118 ed i vigili del fuoco per le operazioni di soccorso e di sicurezza.