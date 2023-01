L’ultimo questa mattina sulla A19, due i feriti

Tre auto, di cui una cui una ribaltata, e altrettanti feriti sono il bilancio di due diversi incidenti avvenuti a distanza di poche ore sempre nella stessa zona della A19 Palermo Catania. Entrambi i sinistri sono avvenuti all’altezza di Buonfornello.

L’incidente di questa mattina

L’ultimo incidente con due feriti è avvenuto all’alba di oggi. Traffico bloccato, in entrambe le direzioni, sulla strada statale 113 “Settentrionale Sicula”, al km 208,600 a Buonfornello, nel Palermitano. Nel sinistro, che ha coinvolto due autovetture, si registrano due feriti. Il traffico è stato deviato sulla bretella laterale. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

Ieri pomeriggio l’altro incidente

L’altro incidente si è verificato invece nel primo pomeriggio di ieri. E’ avvenuto sulla A19 Catania-Palermo, tra l’area di servizio Scillato e lo svincolo per Buonfornello. Ribaltata un’auto con l’unico occupante rimasto lievemente ferito. L’automobilista ha perso il controllo della Jeep che stava guidando ed è finito fuori strada. Nell’impatto con il guardrail il mezzo si è ribaltato, riuscendo comunque a rimanere all’interno della carreggiata. La polizia stradale ha effettuato i rilievi per ricostruire quanto accaduto.

Ieri tragedia nel Siracusano

È morta ieri in una struttura sanitaria di Catania una giovane di 19enne siracusana vittima di un incidente stradale avvenuto il giorno prima a Siracusa. Secondo una prima ricostruzione degli agenti della polizia municipale di Siracusa, la ragazza era in sella ad uno scooter e stava percorrendo via Luigi Monti, nel rione della Pizzuta, quando ha avuto un impatto con una macchina. Le sue condizioni sono apparse subito gravi ed è stata trasferita a Catania ma il suo cuore ha cessato di battere.

Inchiesta aperta dalla Procura aretusea

La Procura di Siracusa ha aperto una inchiesta per omicidio stradale e disposto il sequestro dei mezzi coinvolti nell’impatto.