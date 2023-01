L'incidente a Siracusa

È morta stamane in una struttura sanitaria di Catania una giovane di 19enne siracusana vittima di un incidente stradale avvenuto ieri sera a Siracusa.

La ricostruzione del tragico schianto

Secondo una prima ricostruzione degli agenti della Polizia municipale di Siracusa, la ragazza era in sella ad uno scooter e stava percorrendo via Luigi Monti, nel rione della Pizzuta, quando ha avuto un impatto con una macchina. Le sue condizioni sono apparse subito gravi ed è stata trasferita a Catania ma il suo cuore ha cessato di battere.

Inchiesta aperta dalla Procura aretusea

La Procura di Siracusa ha aperto una inchiesta per omicidio stradale e disposto il sequestro dei mezzi coinvolti nell’impatto.

Anche a Palermo si piange per la morte di un uomo

Piange Palermo per l’ennesimo tragico incidente stradale avvenuto due giorni fa sulla A29 Palermo Mazara del Vallo, alle porte del capoluogo siciliano. Una città che piange la perdita di un suo figlio, Giuseppe Rizzo, 55 anni, vittima di un terribile schianto contro la sua utilitaria. Familiari e amici attoniti per questa vittima della strada, l’ennesima sulle strade siciliane dopo un’estate, quella appena trascorsa, il cui bilancio è stato pesantissimo.

Il messaggio struggente dell’amico

Nessuno vuole ancora credere alla terribile fine del 55enne, rimasto letteralmente stritolato dentro l’abitacolo della sua macchina in questo tragico incidente. A schiantarsi contro di lui un camioncino di un supermercato. Rizzo è deceduto al suo arrivo all’ospedale Civico di Palermo dello scorso 16 gennaio. L’uomo era rimasto incastrato all’interno della sua auto dopo il violento impatto a seguito del tragico incidente. Si è scontrato contro il furgone di un supermercato. Ad avere la peggio l’auto che si è letteralmente accartocciata su se stessa.

L’intervento dei pompieri

L’incidente si è verificato poco dopo l’alba all’altezza del Leroy Merlin. Dentro l’auto a rimanere incastrato Rizzo che non era stato in grado di uscire dall’abitacolo. E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. I pompieri hanno effettuato le necessarie operazioni per riuscire ad aprire uno squarcio nell’auto e aiutare a soccorrere l’automobilista.