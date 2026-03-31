Colloquio tra Trantino e Pivetti

Si è tenuto a Catania un incontro tra l’Amministratore Unico della Società degli Interporti Siciliani S.p.A. (SIS), Avv. Michele Pivetti Gagliardi, e il Sindaco della Città Metropolitana di Catania, Enrico Trantino.

Il colloquio ha avuto carattere istituzionale e ha riguardato il ruolo strategico dell’Interporto di Catania-Bicocca nell’ambito della pianificazione logistica e infrastrutturale del territorio.

Le parti hanno riconosciuto l’importanza dell’infrastruttura interportuale per lo sviluppo dell’area industriale catanese e per la sua connessione con i principali nodi del sistema logistico regionale. Nel corso dell’incontro sono stati espressi intenti di reciproca collaborazione istituzionale, con l’impegno a mantenere un confronto continuativo su temi di interesse comune.

L’Interporto di Catania-Bicocca, opera di interesse nazionale prevista dalla Legge Obiettivo e inserita nella pianificazione dei corridoi TEN-T europei, rappresenta un nodo intermodale strada-rotaia di rilevanza strategica per l’intera Sicilia orientale. La Città Metropolitana di Catania, in quanto principale bacino di riferimento dell’infrastruttura, costituisce un interlocutore istituzionale naturale per SIS.

“Il Comune di Catania è e sarà un riferimento fondamentale per lo sviluppo dell’Interporto di Catania-Bicocca. In quanto città metropolitana, Catania è guida e protagonista della logistica dell’area industriale. Siamo certi che la collaborazione con il Sindaco Trantino darà continuità e sostanza a questo percorso comune”, ha dichiarato l’amministratore Unico di SIS.

Le parti hanno concordato di mantenere un calendario di incontri periodici per il monitoraggio dei temi di interesse reciproco, nell’ottica di un rapporto istituzionale strutturato e continuativo.