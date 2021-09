due denunce

Droga all’interno della tavola calda

Arrestato il gestore di un bar a Paternò

Due denunce per ricettazione a Catania

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Paternò (CT), nella flagranza, hanno arrestato a Biancavilla un 45enne del posto, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’uomo, gestore di un bar sito in via Vittorio Emanuele, il quale, tra un caffè e l’altro, era stato loro descritto come un attivo spacciatore di droga.

La perquisizione

I militari hanno eseguito una perquisizione all’interno del bar e, nascoste sotto i ripiani dove viene riposta la tavola calda per la clientela, c’erano 32 dosi di cocaina già confezionate per la vendita al minuto e 15 grammi di marijuana. Dentro un contenitore di patatine c’era la somma di 175 euro. L’uomo si trova ora ai domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo.

In due su un’auto rubata

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno denunciato un 18enne e una 22enne, entrambi residenti a Reggio Emilia ma di origini romene, ritenuti responsabili di ricettazione. I due erano all’interno di una Fiat 600, posteggiata al margine della strada enascosta dalla presenza di un cassonetto per la raccolta della spazzatura. Gli accertamenti sull’autovettura hanno evidenziato che era stata rubata il giorno precedente. Una 57enne catanese, avvisata telefonicamente, è subito arrivata sul posto per rientrare in possesso del suo veicolo.