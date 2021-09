la droga sequestrata

Gli agenti del Commissariato di Adrano (CT) hanno arrestato S.A, di 33 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti hanno perquisito la sua casa e, all’interno del garage di pertinenza dell’immobile, sono stati rinvenuti e sequestrati 12 involucri “steccati” di marijuana e un involucro in cellophane trasparente, sempre con marijuana, rinvenuto all’interno di un pacchetto di sigarette. Nel sottotetto del terrazzo trovata e sequestrata una busta trasparente contenente marijuana dal peso complessivo di 226 grammi. Nella busta vi erano anche due bilancini di precisione.

Droga sul balcone anziché fiori

Il personale delle Volanti ha notato su un balcone di Via Battaglia delle piante che, a prima vista, apparivano verosimilmente di cannabis. Gli agenti sono saliti al terzo piano dello stabile interessato e, avuta la presenza del proprietario di casa, hanno eseguito una perquisizione trovando 13 piante di cannabis, alte circa un metro e per un peso complessivo di 520 grammi e altra sostanza erbacea di colore verde dalle caratteristiche organolettiche tipiche della marijuana, suddivisa in tre diversi contenitori in plastica, per un peso complessivo di 45 grammi. L’uomo, incensurato, è stato arrestato per il reato di coltivazione e produzione di sostanze stupefacenti.