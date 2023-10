I suoi movimenti sospetti erano stati segnalati ai carabinieri

La ladra di profumi è stata beccata in flagrante. I carabinieri l’hanno osservata per tutto il tempo della sua permanenza in un negozio del centro di Catania attraverso le telecamere di videosorveglianza. Ed hanno quindi potuto ricostruire con nitidezza il suo modus operandi tra gli scaffali della profumeria. Alla fine la 45enne è stata denunciata per aver rubato 4 profumi di note marche molto costosi. Ad attendere la donna all’uscita c’erano i carabinieri.

La segnalazione della sospettata

A portare a termine l’operazione i carabinieri del nucleo radiomobile di Catania intervenuti in seguito ad una segnalazione al 112. Nella telefonatasi faceva riferimento all’atteggiamento sospetto di una donna tra gli scaffali di un’attività commerciale. Una pattuglia dell’Arma è immediatamente intervenuta in un grande magazzino di via Etnea.

Il monitoraggio dalle telecamere

I militari, giunti sul posto in maniera discreta, hanno avuto moto di monitorare, attraverso le telecamere di sicurezza, il comportamento della 45enne. Ed è stato visto che dopo aver prelevato 4 profumi molto costosi dai ripiani del reparto profumeria, anziché dirigersi verso le casse, si era dapprima recata nel reparto abbigliamento. Qui aveva afferrato un vestito a caso, per poi dirigersi nei camerini con la scusa di volerlo provare. In realtà, arrivata nello spogliatoio, la signora si era subito adoperata per scartare i profumi ed eliminare le placchette antitaccheggio. Profumi che poi sono stati nascosti nella sua borsa.

Attesa all’uscita

Intuita la situazione, i carabinieri hanno aspettato la ladra di profumi all’uscita del negozio. Qui è stata fermata e perquisita con l’ausilio di personale femminile. Effettivamente nella borsetta della 45enne sono stati recuperati 4 pregiati profumi di note marche, il cui valore complessivamente ammontava ad oltre 400 euro. La 45enne è stata quindi denunciata con l’accusa di furto, con l’aggravante di aver danneggiato le confezioni dei profumi. L’intera refurtiva è stata consegnata al responsabile del punto vendita, che ha ringraziato i carabinieri per il tempestivo intervento.

