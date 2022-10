La ladra di abbigliamento inesperta, segnalata dall’antitaccheggio e denunciata

11/10/2022

Ladra di abbigliamento in un negozio del Trapanese. Pensava che forse per farla franca sarebbe bastato mettere tutto in borsa. La malintenzionata però si è rivelata forse fin troppo inesperta. Ed infatti si è avviata all’uscita venendo però segnalata dal sistema antitaccheggio. Tutti i capi d’abbigliamento erano dotati del bollino, la donna non aveva nemmeno tentato di rimuoverli. Bloccata dal direttore dell’attività commerciale, si è atteso l’arrivo dei carabinieri che hanno trovato la refurtiva dentro la borsa e hanno denunciato la donna.

L’intervento della radiomobile

I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Castelvetrano hanno denunciato, per furto aggravato, una donna marsalese di 46 anni. Sarebbe la presunta responsabile del furto di capi di abbigliamento, per un valore di circa 100 euro, da un’attività commerciale.

I vestiti nascosti nella borsa

La donna avrebbe nascosto dei vestiti all’interno della borsa e sarebbe uscita senza passare prima della cassa, facendo scattare così l’allarme antitaccheggio che allertava il personale dell’attività commerciale. La presunta ladra veniva bloccata dal direttore che avvisava i carabinieri. Una volta sul posto, e accertata la presenza della refurtiva all’interno della borsa, i militari hanno proceduto alla denuncia della donna e alla restituzione della merce al titolare dell’esercizio commerciale.

Furto di abbigliamento (e non solo) anche nel Palermitano

Il mese scorso tre giovani sono stati arrestati per aver tentato il furto di auto in un parcheggio e di abbigliamento in un negozio del noto centro commerciale “Forum” a Palermo. La polizia ha arrestato tre palermitani di 25, 22 e 18 anni, con l’accusa di tentato furto aggravato in concorso. L’operazione è scattata nell’ambito delle attività di controllo organizzate dalla questura sul territorio di Palermo finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati. In questo caso l’intervento immediato e tempestivo degli agenti ha impedito che un furto fosse portato a termine. Il dispositivo è scattato pochi minuti dopo la mezzanotte, quando un poliziotto libero dal servizio, nel fare rientro a casa, transitando per via Oreto, ha notato tre individui sospetti.