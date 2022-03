Era appena uscita ma appena ha visto la pattuglia è subito rientrata

La nonnina pusher a Catania si è tradita da sola. Appena ha visto la pattuglia dei carabinieri è andata in confusione e praticamente ha finito per tradirsi. Ad essere stata arrestata una ultrasettantenne nel quartiere di San Cristoforo a Catania, territorio dove dilaga lo spaccio degli stupefacenti. L’anziana aveva con sé della cocaina e stava uscendo di casa ma sull’uscio si accorge di una pattuglia dei militari e decide di rientrare subito. Una mossa che ha finito per attirare su di è l’attenzione dei carabinieri.

Lo strano atteggiamento

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato in flagranza di reato una 72enne catanese, accusata di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nell’ambito di un servizio finalizzato al contrasto dell’illegalità diffusa, ed in particolare dello spaccio di droga nel quartiere di San Cristoforo, l’attenzione dei militari è stata attirata dallo strano atteggiamento della donna che stava uscendo di casa proprio nel momento del transito della pattuglia e alla vista dei militari ha repentinamente indietreggiato.

I controlli

I militari hanno così deciso di approfondire e di sottoporre a controllo la 72enne che ha manifestato una crescente agitazione, immediatamente percepita dai carabinieri. La donna, che era in evidente difficoltà capendo di essere stata scoperta, ha prelevato dalla tasca della giacca ed ha “spontaneamente” consegnato ai militari un involucro in cellophane trasparente contenente cocaina del peso di 10 grammi. La perquisizione, estesa anche nell’abitazione della donna, ha consentito di rinvenire altri due involucri contenenti la stessa sostanza stupefacente del peso complessivo di 20 grammi, nascosti in una stanza adibita a ripostiglio.

Le analisi di laboratorio

All’esito delle analisi di laboratorio è emerso che sarebbero state circa 700 le dosi, opportunamente “tagliate”, che si potevano ricavare dal quantitativo di cocaina sequestrata. Il giudice ha convalidato l’arresto ed ha disposto per l’anziana la sottoposizione all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.