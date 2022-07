In due diverse operazioni in manette per tentato furto

La polizia ha arrestato nel Catanese quattro ladri di auto, beccati in flagrante. Sono stati fermati nella stessa zona e probabilmente erano due gruppi indipendenti l’uno dall’altro.

I passanti lanciano l’allarme

I primi due sono stati fermati dalle volanti con l’accusa di tentato furto aggravato di un’autovettura. Un equipaggio impegnato nell’attività di controllo del territorio, in transito in via Acicastello a Catania, veniva fermato da alcuni passanti che segnalavano due giovani che stavano tentando di rubare una Lancia Y parcheggiata nella vicina via Teseo. Intervenuti immediatamente, i poliziotti notavano i due soggetti decritti poco prima. In particolare uno di loro veniva sorpreso proprio mentre stava danneggiando il nottolino della portiera del lato conducente, mentre l’altro agevolava le operazioni del primo facendogli luce con la torcia del suo cellulare.

Il tentativo di allontanamento

Una volta che i due malintenzionati si sono accorti della presenza della polizia hanno tentato di allontanarsi ma venivano immediatamente bloccati. Entrambi hanno cercato di accampare scuse poco plausibili sulla loro presenza in quella zona. I poliziotti accertavano, quindi, che il cilindretto era stato divelto usando un grimaldello e tramite sala operativa hanno contattato la proprietaria del mezzo che formalizzava la denuncia negli uffici della questura. Al contempo, sempre gli agenti procedevano ad effettuare un’accurata perquisizione personale dei due malfattori e della macchina da loro utilizzata al cui interno venivano rinvenuti numerosi arnesi da scasso.

Il provvedimento

Alla luce di quanto accertato i due individui, entrambi catanesi, venivano arrestati e sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida davanti al Gip. Peraltro, uno di loro, che aveva fornito false generalità in quanto affidato in prova ai servizi sociali con obbligo di restare a casa di notte, è stato pure denunciato.

Gli altri due arresti

Allo stesso orario e nella stessa zona, un altro equipaggio arrestava altri due ladri di auto. Sempre in via Acicastello i poliziotti notavano un soggetto a piedi che alla vista della volante tentava di dileguarsi, facendo un cenno sospetto ad un uomo alla guida di un’auto parcheggiata nella corsia opposta rispetto al lato della strada in cui si trovava. Per questo gli agenti bloccavano subito entrambi. L’uomo alla guida del mezzo veniva sorpreso con ancora in mano un martelletto rosso, da lui usato poco prima per infrangere il finestrino della macchina, e un dispositivo elettronico che consente di bypassare la centralina per far partire l’auto. Dopo gli accertamenti e la formalizzazione della denuncia da parte della vittima negli uffici della questura, entrambi con precedenti venivano arrestati per tentato furto aggravato e sottoposti ai domiciliari.