Rubano auto in via Tindari, banda colta sul fatto con arnesi da scasso

18/10/2021

La polizia di Stato ha arrestato quattro palermitani, tutti maggiorenni e con precedenti di polizia, accusati di furto aggravato. I ladri sono stati sorpresi mentre tentavano di rubare una Fiat 500 X in via Tindari a Palermo. I quattro sono stati bloccati nella zona di via Castellana. Nella loro disponibilità sono stati trovati chiavi inglesi, chiavi a crick e un coltello da cucina. Veicolo segnalato in “zona sospetta” Il veicolo su cui viaggiavano era stato segnalato aggirarsi in zona dove erano stati commessi furti nel quartiere Borgo Nuovo. Controllata dagli agenti, la Fiat 500 in via Tindari è stata trovata con il deflettore rotto e il cilindretto dell’accensione danneggiato. L’auto era pronta per essere rubata. Un residente della zona ha confermato che i quattro stavano cercando di rubare la vettura quando sono fuggiti non appena hanno sentito le sirene delle auto delle volanti. Gli arresti sono stati convalidati dal gip.

