O carabinieri della stazione di Sant’Agata li Battiati hanno arrestato per furto aggravato di carburante un 41 enne catanese pregiudicato. Intorno all’una di notte un operatore della centrale operativa di Gravina ha ricevuto alcune telefonate da parte di cittadini che segnalavano un furto in atto all’interno di un distributore di benzina di via del Bosco.

Una pattuglia è subito intervenuta sul posto, sorprendendo il ladro che stava riempendo con la benzina una tanica da 20 litri. Prima di intervenire, però, i militari si sono appostati poco distante, per comprendere le esatte le modalità del furto e si sono subito accorti che una pistola erogatrice di benzina era inserita in un alloggiamento diverso.

Il caos al distributore

Il ladro, senza aver introdotto il denaro per fare rifornimento, aveva prelevato la pompa numero 7 e l’aveva inserita nella tanica. Contemporaneamente, però, aveva sganciato anche l’erogatore numero 8, inserendolo al posto del numero 7. Dopodiché, aveva iniziato a estrarre e reinserire ripetutamente la pistola erogatrice posizionata nell’erogatore errato, generando, facendo fuoriuscire il carburante in quella che aveva posizionato nel fusto che si era portato dietro. Con questo insolito escamotage, aveva già rubato 15 litri di benzina prima di essere bloccato.

Alla vista della pattuglia, il ladro di benzina ha tentato di giustificarsi dicendo di aver inserito le banconote per pagare quanto prelevato, ma i carabinieri lo hanno inchiodato alle sue responsabilità, arrestandolo per furto aggravato e restituendo il carburante al gestore del distributore, nel frattempo intervenuto sul posto. L’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto disponendo la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Catania, con divieto di uscire di casa per tutta la notte.

L’arresto per spaccio nel villaggio Sant’Agata

I carabinieri del nucleo operativo di Fontanarossa hanno arrestato un 40enne catanese per spaccio dopo averlo intercettato mentre guidava una Fiat Idea a velocità sostenuta in via Capinera, nel quartiere Villaggio Sant’Agata. Essendo un pregiudicato già noto per altre vicende giudiziarie, gli operatori hanno deciso di effettuare un controllo approfondito, chiedendogli subito di consegnare eventuali dosi nascoste. Il 40enne, consapevole dell’imminente ed inevitabile perquisizione, ha così prelevato dagli slip un involucro con all’interno 13 grammi di crack. Ma gli investigatori erano certi che vi fosse altro e lo hanno incalzato per consegnare tutta la droga.