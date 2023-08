L’intervento dei carabinieri a Bronte

I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Randazzo hanno arrestato un cittadino straniero di 53anni, residente a Misterbianco, per furto in abitazione.

Nell’ambito di un servizio di perlustrazione del territorio di Bronte, volto a tutelare i cittadini che si sono allontanati dalle proprie abitazioni per godersi le ferie estive, la “gazzella” si è imbattuta in un ladro funambolo che, dopo essere entrato in un appartamento al secondo piano e aver rubato alcuni oggetti, ha tentato la fuga prima raggiungendo il terrazzo dello stabile e, poi, calandosi aggrappato ad un pluviale, come fosse la “pertica dei pompieri”. Una mossa, la sua, tanto scavezzacollo quanto inutile perché, ad attenderlo, c’erano i carabinieri, prontamente allertati da alcuni residenti della zona.

L’uomo è stato trovato in possesso di una borsa da donna che aveva appena rubato, nella quale aveva nascosto un portafoglio da donna e uno da uomo, 3 boccette di profumo, prodotti per l’igiene personale.

Il 53enne è stato portato presso l’ospedale cittadino per le cure del caso e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, che ne ha convalidato l’arresto, posto agli arresti domiciliari nel paese di residenza.

Arrestato lo spacca vetrine, aveva appena rubato l’incasso

A Catania beccato uno spacca vetrine che aveva appena rubato l’incasso in un negozio. Un colpo da appena 155 euro subito risolto dai carabinieri che erano intervenuti tempestivamente, Nella strada per raggiungere l’attività commerciale avevano notato un sospetto, tanto da fermarlo immediatamente. Grazie poi all’immediata visione delle immagini di videosorveglianza è stato subito incastrato. A finire in manette un 31enne per “furto aggravato”.

Ad intervenire una pattuglia dei carabinieri nel cuore della notte in seguito alla richiesta arrivata dalla centrale operativa. Il possibile furto era stato segnalato in via Pietro Mascagni ai danni di una nota attività commerciale. Nella circostanza i militari, lungo il tragitto per recarsi sul posto, hanno da subito iniziato a scandagliare le possibili vie di fuga del ladro. Hanno quindi rivolto la propria attenzione su un soggetto che si stava cercando di allontanare dalla zona con fare sospetto. Bloccato l’uomo, sono quindi stati immediatamente avviati gli opportuni accertamenti.

Tra le attività investigative portate avanti quella dell’analisi delle immagini tratte dagli impianti di videosorveglianza. La loro visione ha permesso di accertare come l’uomo appena fermato avesse effettivamente commesso poco prima il furto all’interno dell’esercizio pubblico. Nello specifico, il 31enne, dopo aver rotto la vetrina a calci, si era introdotto all’interno del locale. Si era dileguato dopo aver rubato l’incasso della giornata, pari a 155 euro. Alla luce di quanto emerso, l’uomo è stato arrestato. Il Gip del tribunale ha convalidato e disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.