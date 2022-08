Sorpreso a rubare scarpe in un’attività di Catania

Il ladro viene scoperto a rubare un paio di scarpe e questo la fa infuriare. Al punto da cominciare a danneggiare il negozio e nella sua furia riesce anche maldestramente a ferire una cliente che ha avuto la sfortuna di trovarsi al posto sbagliato nel momento sbagliato. Se per la cliente l’avventura si è conclusa in un ospedale, per il ladro invece l’avventura finisce dietro le sbarre dopo essere inizialmente fuggito.

La segnalazione in via Etnea

La polizia di Stato ha arrestato un 25enne straniero con l’accusa di “rapina impropria”. A segnalare quanto accaduto è stato un dipendente di un negozio di calzature di via Etnea a Catania che alla vista di una pattuglia delle Volanti della questura ha chiesto aiuto. L’impiegato riferiva ai poliziotti che un giovane, dopo essere stato sorpreso a rubare un paio di scarpe dal negozio, andava in escandescenza colpendo diversi scaffali e, dopo aver distrutto la colonna del sistema antitaccheggio, si dava alla fuga in direzione di piazza Turi Ferro.

La videosorveglianza e le altre pattuglie in moto

A seguito del danneggiamento della colonna del sistema antitaccheggio, l’oggetto nel cadere feriva una cliente del negozio ad un piede, rendendo necessario far intervenire personale sanitario per accompagnarla al pronto soccorso. Gli agenti, dopo aver visionato le immagini del sistema di videosorveglianza dell’attività commerciale con l’obiettivo di poter individuare il malvivente, diramavano agli altri equipaggi in zona la descrizione dell’uomo.

Bloccato e identificato

Grazie proprio a questa segnalazione si riusciva ad individuare l’uomo proprio nei pressi di piazza Turi Ferro. La pattuglia che lo intercettava lo bloccava per accompagnarlo in questura per l’identificazione. L’uomo, un cittadino rumeno, pregiudicato, veniva quindi arrestato per il reato di rapina impropria e, su disposizione del pubblico ministero di turno, veniva rinchiuso nelle camere di sicurezza in attesa della direttissima prevista per oggi.