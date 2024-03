Continua impegno incessante della Guardia di Finanza nel controllo economico del territorio, soprattutto nella provincia di Catania, che testimonia una vigilanza costante e rigorosa contro fenomeni illeciti quali il lavoro sommerso e l’utilizzo di manodopera clandestina.

In una recente operazione condotta dai militari del Comando Provinciale, è emerso un caso preoccupante: ben 17 lavoratori in nero impiegati irregolarmente presso una rinomata caffetteria e pasticceria ad Acireale. Questa scoperta non solo evidenzia una chiara violazione delle leggi del lavoro, ma solleva anche questioni cruciali riguardanti la tutela dei diritti dei lavoratori e l’equità nelle pratiche imprenditoriali.

Multe e denunce

Le sanzioni amministrative previste per tali infrazioni sono notevoli, con importi che variano da 36.000 a 209.000 euro, sottolineando la determinazione delle autorità nell’affrontare e sanzionare comportamenti illegali che minano la regolarità del mercato del lavoro. Tuttavia, l’obiettivo non è solo quello di reprimere gli illeciti, ma anche di prevenirli. In questo contesto, la segnalazione della società all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Catania, proponendo l’applicazione della “sospensione dell’attività imprenditoriale” ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 81/2008, riveste un ruolo fondamentale.

L’ispezione

Durante l’ispezione presso i locali dell’esercizio commerciale, è emerso che oltre il 10% dei dipendenti risultava impiegato in modo irregolare, confermando la gravità della situazione e l’importanza delle azioni di controllo condotte dalle forze dell’ordine. Questi interventi non solo mirano a proteggere i lavoratori, garantendo loro condizioni dignitose e rispettose della legge, ma anche a preservare l’equità e la legalità nel mercato del lavoro locale.

In conclusione, l’impegno della Guardia di Finanza nel contrastare il lavoro sommerso rappresenta un elemento essenziale per garantire un’economia sana e competitiva, basata su principi di equità e trasparenza. Solo attraverso un’azione coordinata e determinata delle autorità è possibile contrastare efficacemente fenomeni illegali che compromettono la stabilità e lo sviluppo del tessuto economico e sociale del territorio. Indagini che sicuramente continueranno nei prossimi mesi.

