Schifani, "Autostrada più sicura e scorrevole"

Chiudono altri due cantieri sulla A19, migliorando così la fluidità del traffico sull’autostrada Palermo-Catania. Da ieri pomeriggio, l’Anas ha ripristinato la circolazione senza limitazioni sul viadotto “Fiume Imera” sull’autostrada A19 “Palermo-Catania” all’altezza dello svincolo di Buonfornello, nel Comune di Termini Imerese, e ha completato in anticipo l’installazione delle barriere di sicurezza nello spartitraffico tra lo svincolo Motta Sant’Anastasia e Zia Lisa verso Catania. Lo annuncia il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, nella qualità di commissario straordinario per il coordinamento degli interventi sulla A19.

“Altri due cantieri che si chiudono – sottolinea Schifani – rendendo l’autostrada più sicura e scorrevole, in coincidenza con un periodo caratterizzato da traffico intenso come quello delle festività pasquali. La riapertura senza restringimenti del viadotto Imera permetterà di ridurre i disagi per chi percorre in particolare quel tratto interessato già da altri interventi di manutenzione. L’adeguamento delle barriere spartitraffico sul lato orientale dell’Isola, invece, ridurrà i rischi di incidenti aumentando il livello di sicurezza. Proseguiamo, comunque, nel monitoraggio e nella vigilanza dei cantieri aperti con un impulso continuo sulle imprese perché rispettino i tempi di esecuzione delle opere”.

Le opere realizzate

In particolare, il viadotto Imera, della lunghezza di circa 800 metri, era interessato da restringimenti che si erano resi necessari per consentire i lavori di risanamento strutturale. Gli interventi proseguiranno fino alla fine di aprile senza interferire con il traffico. Il valore complessivo dei lavori è di circa 3,8 milioni di euro.

Sul fronte catanese, invece, i lavori di installazione delle barriere in calcestruzzo, progettate e omologate interamente da Anas (Ndba), hanno interessato un tratto di circa quattro chilometri, per un valore complessivo di oltre 4 milioni di euro.

Riaperto il traffico sui viadotti Tremonzelli e Irosa

Nei giorni scorsi il traffico su entrambe le carreggiate in due viadotti dell’autostrada A19 Palermo-Catania tra gli svincoli Tremonzelli e Irosa. Si sono conclusi gli interventi principali di manutenzione straordinaria sul “Passo Mattina I” e sul “Passo Mattina II”. I lavori proseguono, ma si si sono spostati sulla parte sottostante il ponte. Rimangono solamente chiuse le corsie di sorpasso in corrispondenza del varco che garantiva lo scambio di carreggiata. La conclusione dei lavori, del valore complessivo di oltre 4 milioni di euro, è prevista prima dell’estate.

Completato muro contenimento tra gli svincoli di Agira e Dittaino

Nei giorni precedenti lungo la carreggiata in direzione Palermo dell’autostrada A19 Palermo-Catania, sono stati ultimati i lavori di realizzazione di un muro di contenimento per il consolidamento della scarpata, ubicato al km 140,300 tra gli svincoli di Agira e Dittaino. Pertanto, viene meno il doppio senso di circolazione in essere dal km 139,200 al km 141,100, per 1,9 km, con il ripristino della normale circolazione a carreggiate separate.

La riapertura odierna, sommata a quelle dei viadotti “Simeto”, “Alfio”, “Rossi” e “Fichera”, avvenute dall’inizio dell’anno, riduce da 39,100 a 28,800, quindi di 10,3 km, i tratti a doppio senso di circolazione in essere sull’intero itinerario Palermo-Catania, di lunghezza pari a 198 km.