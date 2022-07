Si ricercano addetti vendita, vivaisti, progettisti e interior designer

Leroy Merlin torna a investire in Sicilia. Il colosso francese del bricolage ha lanciato una nuova campagna di assunzioni per reclutare oltre 150 figure per il suo nuovo store alle pendici dell’Etna.

Il nuovo punto vendita di 11 mila metri quadrati aprirà in autunno e sorgerà in Contrada Buttaceto, nella zona industriale di Fontanarossa, in provincia di Catania.

Lo store sarà costruito secondo le migliori pratiche di sostenibilità ambientale e rappresenterà un fiore all’occhiello della strategia omnicanale dell’azienda, coniugando l’esperienza fisica in negozio a servizi integrati al mondo digitale.

Si tratta del 51° negozio in Italia, il quarto in Sicilia, dopo i due centri di Palermo (Forum e Mondello) e quello di Catania a Belpasso (Centro Etnapolis).

Al via le prime selezioni

La campagna di recruiting è già partita. In queste ultime settimane sono stati effettuati oltre 600 colloqui per individuare i collaboratori, che andranno a costituire la squadra del nuovo punto vendita.

Al momento sono previste oltre 150 assunzioni con contratti a tempo determinato e indeterminato, sia part-time che full-time in vari settori.

Le figure ricercate

In particolare, l’azienda sta al momento ricercando i seguenti profili:

Architetti, Ingegneri o Professionisti di settore , per la progettazione e vendita di prodotti con servizi di consulenza fiscale (es. ecobonus, sconto in fattura) e di installazione di arredi bagno, rivestimenti, piastrelle, parquet e cucine; porte blindate, porte da interno, infissi, finestre; arredamento per giardini, balconi, terrazzi;

, per la progettazione e vendita di prodotti con servizi di consulenza fiscale (es. ecobonus, sconto in fattura) e di installazione di arredi bagno, rivestimenti, piastrelle, parquet e cucine; porte blindate, porte da interno, infissi, finestre; arredamento per giardini, balconi, terrazzi; Interior designer e Arredatori per la realizzazione e decorazione di interni nel settore tessile casa e accessori decorativi (tendaggi, parati, quadri, illuminazione da interno ed esterno);

per la realizzazione e decorazione di interni nel settore tessile casa e accessori decorativi (tendaggi, parati, quadri, illuminazione da interno ed esterno); Agronomi e Vivaisti per la vendita e manutenzione di giardini, piante ornamentali per interno ed esterno, impianti di irrigazione e piscine;

per la vendita e manutenzione di giardini, piante ornamentali per interno ed esterno, impianti di irrigazione e piscine; Venditori con comprovata esperienza presso fornitori o rivenditori specialisti nei settori elettricità e idraulica, in particolare di impiantistica elettrica, domotica/smart-home; impiantistica idraulica, termoarredo; utensileria, ferramenta e vernici; edilizia e falegnameria;

con comprovata esperienza presso fornitori o rivenditori specialisti nei settori elettricità e idraulica, in particolare di impiantistica elettrica, domotica/smart-home; impiantistica idraulica, termoarredo; utensileria, ferramenta e vernici; edilizia e falegnameria; Geometri esperti di cantiere per garantire ai Clienti la qualità dei servizi di sopralluogo, posa ed installazione dei prodotti con gli artigiani partner del punto vendita.

Nei prossimi giorni saranno aperte ulteriori posizioni all’interno della sezione “Lavora con noi” di Leroy Merlin Italia.

I requisiti generali

Ecco i requisiti necessari per candidarsi:

laurea o diploma di scuola superiore in uno dei settori su elencati;

solida esperienza di vendita maturata all’interno di show-room o presso rivenditori specialisti di settore;

elevate capacità di relazione, cortesia, ascolto e servizio ai Clienti con competenze costantemente aggiornate, volte a soddisfare e fidelizzare i Clienti;

cura e precisione nell’esposizione dei prodotti e delle informazioni per i Clienti;

disponibilità, collaborazione e lavoro in team;

attitudine all’apprendimento, all’aggiornamento continuo in coerenza con le evoluzioni omnicanali del mercato

Perché lavorare in Leroy Merlin

Lavorare in Leroy Merlin significa lavorare per un’azienda leader del settore del fai da te, punto di riferimento per il mondo della casa, grazie alla sua ampia gamma di prodotti e ai suoi servizi personalizzati e che può contare su un network sempre più ampio di professionisti della ristrutturazione e decorazione d’interni locali.

L’azienda offrirà ai neoassunti numerosi benefit:

assunzione con Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Distribuzione Moderna Organizzata, con convenzioni aziendali;

contratto a tempo indeterminato o determinato, in coerenza con il livello di professionalità maturata, orario full time o part time, distribuito su turni;

inserimento in un gruppo multinazionale, omnicanale, in evoluzione continua;

programmi di on-boarding e formazione costante a misura di persona;

strumenti digitali individuali (es. smartphone);

partecipazione a progetti locali di sostenibilità sociale e ambientale.

Come candidarsi

Sarà possibile candidarsi, specificando il ruolo di proprio interesse e l’esperienza maturata, attraverso l’apposito form, disponibile direttamente sul sito Leroy Merlin.