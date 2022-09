«Cominciano le ultime tre settimane di campagna elettorale nelle quali abbiamo un obiettivo principale, parlare a quel 40% di persone che nei sondaggi oggi dicono che si asterranno o che non hanno ancora deciso di votare. Parleremo anche ai tanti giovani…».

Lo ha detto a Catania il segretario nazionale del Partito Democratico Enrico Letta rispondendo alle domande dei giornalisti a margine di una manifestazione elettorale in vista delle elezioni regionali insieme con la candidata alla Presidenza della Regione siciliana Caterina Chinnici.

Letta e i Grillini: “Per me conta la parola data”

«Per me la parola data, la stretta di mano e l’impegno preso davanti agli elettori sono le cose più importanti. La politica, se non ha il rispetto della parola data ed il rispetto della volontà degli elettori, finisce per essere solo una serie infinita di giochetti. Alla fine credo che gli elettori siciliani si siano stancati di una politica fatta con i giochetti”, dice Letta.

Letta alle imprese: “Raddoppiare credito d’imposta”

“Il caro-bollette è diventato insopportabile per imprese e famiglie. Ci aspettiamo che a livello europeo nella riunione di venerdì venga trovata una soluzione definitiva con il tetto alle bollette e al prezzo del gas. Ci aspettiamo che il Governo, come da noi proposto, raddoppi il credito di imposta per le imprese energivore e non, in modo tale che possano pagare le bollette che sono arrivate in queste settimane e che si introduca la bolletta luce sociale per le famiglie con l’Isee più basso. Solo così il nostro Paese e l’Europa possono farcela”, ha detto il segretario del Pd.

Letta: “Berlusconi amico di Putin”

“Voglio ricordare a Berlusconi che il suo amico Putin stamane dal Cremlino ha spiegato che quello del gas è esattamente il ricatto che loro mettono. Loro dicono ‘o togliete le sanzioni oppure smettiamo di darvi il gas’. E’ evidente che questo tipo di ricatto per noi è intollerabile. In questo senso le ambiguità della Destra di Salvini e Berlusconi sulla Russia di Putin sono intollerabili. E’ per colpa di queste ambiguità che oggi la situazione energetica è così grave”.

Letta sulla Chinnici: “I siciliani apprezzano il suo stile”.

Letta continua: “Non confondiamo serietà e sobrietà con basso profilo. Sono entrambe caratteristiche distintive di Caterina Chinnici, riconosciute e apprezzate, che ci distinguono da chi invece rincorre lo scontro o il titolo sguaiato ad effetto. Sono sicuro che questo stile sarà ripagato e che riusciremo a raggiungere le tante persone indecise e poco interessate alle polemiche. La nostra campagna elettorale in Sicilia inizia ufficialmente oggi: sono già in programma numerosi incontri in tutte le province, per raccontare le proposte e il programma dem”.

Letta su Salvini: “Mai visto un crollo elettorale come il suo”

Letta ha poi parlato di Salvini: “Gli italiani si sono stancati di Salvini: non ho mai visto un crollo elettorale come quello di Salvini che in due anni è passato dal 34% al 12 % nei sondaggi. Questo vuol dire che il metodo con cui la Lega ha parlato e governato non funziona più. Ricordo le loro facce nel 2019, quando vittorioso con il 34% veniva visto come il nuovo capo dell’Italia. Oggi invece è stato guardato come uno che dice cose che non hanno senso e significato. Sulla Meloni, invece, oggi c’era attesa e secondo me gli imprenditori hanno sospeso il giudizio”