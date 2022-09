Tappe a Palermo e Catania per il segretario Dem

La campagna elettorale per le prossime elezioni regionali in Sicilia entra nel vivo. Mancano meno di tre settimane all’election day del 25 settembre che rinnoverà non solo il Parlamento siciliano ma anche quello nazionale. Una competizione nella quale si preparano a scendere in campo i big di partito. Primo in questa lista è Enrico Letta. Il segretario Dem è atteso oggi da due importanti appuntamenti in Sicilia per sostenere la candidatura di Caterina Chinnici. L’esponente del PD sarà nel primo pomeriggio a Catania, per poi recarsi a Palermo dove chiuderà la giornata.

Letta oggi in Sicilia: il programma

La prima tappa del tour siciliano di Enrico Letta si svolgerà a Catania, alle 14.30. Il segretario Dem è atteso alla Cappella Bonajuto per la presentazione delle liste dei candidati etnei alle elezioni politiche e regionali. Ad affiancare l’esponente del PD ci saranno il suo vice Giuseppe Provenzano, il segretario regionale Anthony Barbagallo e la candidata alla presidenza Caterina Chinnici, che inizia così la sua lista di appuntamenti pubblici in vista del 25 settembre.

Chiusa la parentesi etnea, la squadra Dem si recherà a Palermo, dove è attesa per l’apertura della campagna elettorale di Caterina Chinnici nel capoluogo siciliano. Appuntamento alle 18 a Villa Filippina dove, assieme ai sopracitati Provenzano e Barbagallo, ci sarà anche Rosario Filoramo, segretario provinciale della compagine Dem.

Duri colpi per il PD

Una compagine Dem che, nell’ultimo periodo, ha incassato diversi abbandoni. Ultimo, ma soltanto in ordine cronologico, quello dell’ex rettore dell’Unime Pietro Navarra. Il parlamentare, eletto nelle liste del PD nell’era di Matteo Renzi e non ricandidato a questa tornata elettorale, ha annunciato il suo sostegno al profilo di Renato Schifani. Scelta intrapresa anche dall’ex ministro Totò Cardinale e dalla figlia Daniela. Fuoriuscite che non si sono limitate in direzione dell’alveo di centrodestra. Angelo Villari, ex segretario del PD di Catania, ha infatti scelto di aderire al progetto politico di Cateno De Luca.