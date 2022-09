Evento politico organizzato nella provincia di Caltanissetta

Oltre 400 persone hanno partecipato in mattinata a villa Cardinale a Mussomeli, in provincia di Caltanissetta, all’evento politico organizzato dall’ex ministro Totò Cardinale e dalla figlia Daniela, già deputata nazionale del Pd. E’ stata l’occasione per sancire il sostegno del gruppo dirigente, costituito da sindaci e amministratori locali a loro vicini, alla candidatura del presidente Renato Schifani alla presidenza della Regione Siciliana.

Elettorato che si sposta

Parliamo quindi di una fascia importante di elettorato di centro che era alleato sostanzialmente la sinistra e che quindi in questa campagna elettorale vira altrove, andando a confluire i proprio consensi verso l’ex presidente del Senato nella corsa a Palazzo d’Orlèans. “L’incontro di oggi è un evento politico perché, al di là dell’aspetto elettorale, ho assistito alla condivisione del mio progetto di centrodestra da parte di una significativa e nuova componente moderata. E’ questo il vero segnale che cogliamo con grande soddisfazione”, ha commentato Schifani.

Nel 2019 i primi evidenti segnali

In realtà è oramai dal 2019 che si sono evidenti segnali di scollamento tra la famiglia Cardinale e il centrosinistra. Sin da quando proprio Daniela Cardinale lasciò il Pd per transitare al gruppo misto alla Camera. La notizia di per sé poteva essere intesa come una delle tante ma la scelta in realtà è arrivata dopo un periodo di guerra fredda fra la deputata ed il partito, e fra l’intera formazione del padre e l’area di sinistra con chiare fughe verso destra tanto alla Regione quanto nelle amministrazioni locali.

Causa di una delle tante insurrezione dei Dem

La giovane deputata, ormai al suo terzo mandato, era stata la causa dell’insurrezione del Pd nisseno in occasione della candidatura proprio nelle file del Pd e poco dopo arrivò infatti l’addio al partito e l’adesione al gruppo misto. Già all’epoca i rumors dei corridoi della politica furono abbastanza forti e parlarono di un accordo già raggiunto fra papà Cardinale e l’area Miccichè di Forza Italia.