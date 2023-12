La soddisfazione dell'Mpa

Grande soddisfazione da parte di tutto il Mpa regionale per il risultato ottenuto dai deputati regionali che ha portato all’emanazione di un decreto assessoriale che ripartisce 5 milioni di euro in favore dei comuni siciliani per fronteggiare l’aggravarsi del fenomeno del randagismo nei rispettivi territori.

“Grande soddisfazione è stata espressa dai consiglieri comunali del MPA al comune di Catania, che ringraziano i deputati regionali per aver lavorato e voluto fortemente, una misura che attribuisce importanti risorse al comune di Catania e agli altri comuni, a copertura dei costi per l’ospitalità della popolazione canina nelle strutture di ricovero e custodia pubbliche o private convenzionate. E’ doveroso evidenziare come la quota maggiore delle risorse sia stata stanziata proprio per il Comune di Catania che da parecchi anni ormai combatte il fenomeno del randagismo”. Ha dichiarato il capogruppo Orazio Grasso insieme ai consiglieri Serena Spoto, Angelo Scuderi e Daniela Rotella.

L’apprezzamento del gruppo Mpa di Enna

Dello stesso avviso anche il gruppo Mpa di Enna formato da: Francesco Comito, Naomi Fiammetta, Giusy Firrantello, Biagio Scillia e gli assessori Walter Cardaci, Gaetano Catalano, Francesco Diventi, Ornella Romano. “Esprimiamo grande apprezzamento per l’Impegno dei nostri parlamentare per l’ulteriore attenzione data alla Città di Enna, dove oltre ai 30 mila euro di finanziamenti erogati per le festività natalizie si sono battuti affinché Enna potesse ottenere ulteriori 140 mila euro di finanziamenti per contrastare il fenomeno del randagismo, sollecitati dai Gruppi consiliari Mpa-Liberamente. Dopo questo finanziamento le nostre forze politiche riproporranno in giunta comunale un provvedimento che dia un riscontro ancora più importante sul tema sopra menzionato, che dettaglieremo nel brevissimo periodo. Abbiamo riscontrato altresì malumori da parte di diversi gruppi dell’opposizione sull’elezione del nuovo Vicepresidente Naomi Fiammetta, giovane donna ed Autonomista a cui rivolgiamo tantissimi auguri di buon lavoro. Noi piuttosto preferiamo i risultati concreti che i Gruppi Mpa e Liberamente ottengono giorno dopo giorno per il bene della nostra città”.

Renna, “Norma ha premiato anche la nostra città attiva sul tema”

Il commento alle risorse per il comune di Acireale è riservato all’ex consigliere comunale Sabrina Renna. “È abbastanza evidente che questa norma ha premiato anche la nostra città da molti anni attiva sul tema. L’impegno mio e del gruppo MPA all’ARS continua giornalmente per dare al nostro territorio segnali di attenzione per la costituzione di un asse dello sviluppo. Stiamo tentando insieme alle forze di maggioranza di premiare il nostro territorio che per qualità dell’assetto sociale e di lunga tradizione rimane centrale nel ragionamento politico, e deve essere tenuto costantemente presente nelle azioni di governo”

I commenti da Caltagirone, Giarre ed Adrano

Soddisfazione anche a Caltagirone. “I consiglieri comunali di Caltagirone del Movimento Per L’autonomia esprimono soddisfazione nel veder concretizzato il contributo di 46.421,71 euro frutto dell’azione politica del gruppo Parlamentare all’Ars che ha fortemente voluto l’istituzione di un capitolo specifico per aiutare i comuni nella gestione del fenomeno del randagismo. Un ulteriore segno tangibile di come siano sotto l’attenzione del MPA le difficoltà che vivono i comuni in questi anni”.

“Anche il Comune di Giarre avrà un contributo significativo di 38.000 euro relativo alle spese sostenute per l’annualità 2022 per affrontare la problematica relativa al randagismo. Un finanziamento nato grazie alla sensibilità del gruppo Autonomista all’Ars, che ha posto attenzione a una problematica che coinvolge molte Comunità Siciliane. Tematica particolarmente sentita nella zona jonica-etnea sia per l’interferenza con i cittadini che per l’aspetto economico degli investimenti necessari”. Lo dichiarano i consiglieri comunali di Giarre: Alfio Bonaventura, Antonio Camarda e Carmelo Strazzeri.

Grazie all’emanazione del decreto assessoriale che ripartisce 5 milioni di euro ai Comuni siciliani per fronteggiare il fenomeno del randagismo, è stata assegnata al Comune di Adrano la somma di 33 mila euro. “Ringraziamo i deputati regionali del Movimento per l’Autonomia, Giuseppe Lombardo, Giuseppe Castiglione, Giuseppe Carta e l’assessore Roberto di Mauro, per l’impegno e l’attenzione riservata al nostro Comune. Da diversi anni ci confrontiamo con questa problematica; l’approvazione di questa misura ci permetterà di fronteggiare al meglio un fenomeno come quello del randagismo diventato ormai una piaga per tutto il territorio del comprensorio e sul quale lavoriamo da anni raggiungendo anche importanti risultati – dichiara il capogruppo del MPA di Adrano Salvo Coco – la disposizione di queste somme rappresentano una boccata d’ossigeno e sono fondamentali per coprire i costi per l’ospitalità della popolazione canina in accordo con strutture di ricovero pubbliche e private, aggiungendosi a quelle già destinate dal bilancio comunale”.

Soddisfazione anche a Mascalucia, Misterbianco e Gela

Trentamila euro andranno al comune di Mascalucia, come spiega il consigliere Manlio Di Mauro. “In qualità di Consigliere Comunale di Mascalucia, accolgo con estremo piacere il congruo contributo dedicato al grave problema del randagismo che ci attanaglia e che ogni comune soffre. Grazie al lavoro costante e certosino dei deputati regionali MPA siamo riusciti ad ottenere la somma di 30 mila euro che sarà fondamentale per poter affrontare meglio il problema. Ringrazio a nome di tutti i cittadini mascaluciesi i deputati Lombardo, Castiglione, Carta e l’assessore Di Mauro”.

“Dopo le nostre innumerevoli interrogazioni e segnalazioni all’amministrazione Comunale apprendiamo con grande soddisfazione del decreto assessoriale che permette al Comune di Misterbianco di beneficiare di 51 mila euro per fronteggiare l’aggravarsi del fenomeno del randagismo. Un problema serio che va affrontato con la giusta attenzione e con risorse adeguate. Un ringraziamento particolare va al lavoro svolto dai deputati del Mpa, in particolare, l’on. Giuseppe Lombardo e l’ on. Giuseppe Castiglione, anche per l’attenzione posta su un tema importante per le nostre comunità e per l’impegno profuso. E’ quanto dichiarano i consiglieri di Misterbianco: Katia Caruso, Matteo Marchese, Michele Zuccarello.

Soddisfazione anche da parte dei rappresentati del Mpa di Gela. “Ringraziamo l’on. Giuseppe Lombardo per la particolare attenzione riservata al nostro territorio. La Regione ha stanziato un totale di 5 milioni di euro per i comuni siciliani. Una quota da 126 mila euro spetta a Gela per le attività contro il randagismo”.

