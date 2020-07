la camera ardente al comune, domani i funerali

Lutto nella città di Catania.

Lo storico ex cerimoniere e presidente del Comitato dei festeggiamenti di Sant’Agata, il cavaliere Luigi Maina, 90 anni, è morto all’ospedale San Marco dove era ricoverato.

Lo rende noto il sindaco Salvo Pogliese “con il cuore gonfio di tristezza e pianto”.

“Catania perde una parte di se – afferma il sindaco Pogliese – scompare una memoria storica di servizio e amore verso il prossimo nel nome della devozione a Sant’Agata e della Città di Catania. Lo ricorderemo per come merita un grande uomo di fede e testimone diretto di una storia quasi centenaria, fatta di intelligenza e lungimiranza nel Municipio che egli ha custodito come fosse casa propria. Stringiamoci tutti insieme come una grande comunità, attorno a un personaggio che ha saputo fare del servizio al prossimo una ragione di vita: Catania è grata ora e sempre a Maina e – sottolinea il sindaco Pogliese – faremo quanto necessario per conservare le sue azioni a perenne memoria”.

A partire dalle ore 12 e fino alle ore 20 di oggi verrà allestita a Palazzo degli Elefanti la camera ardente per consentire ai cittadini l’estremo saluto a Luigi Maina.

I funerali sono previsti, invece, per domani venerdì 24 luglio alle ore 10 nella Basilica Cattedrale.

Il sindaco ha disposto per domani il lutto cittadino e le bandiere a mezz’asta nel Palazzo degli Elefanti.

Anche l’ex sindaco, Enzo Bianco, ha ricordato la figura di Maina: “Lo conobbi 32 anni fa quando fui eletto per la prima volta sindaco della città di Catania. Fui io che mi inventai il titolo di Cerimoniere onorario, chiedendogli di restare in Comune e lasciandogli la sua stanza. E lo volli presidente del Comitato dei festeggiamenti agatini, dopo Ignazio Marcoccio, lui, vero depositario della fede e della tradizione agatina. Un personaggio vero della miglior Catania”.

Grande sgomento e tristezza dunque a Catania dove Maina era conosciuto da tutti, in particolar modo da più generazioni di devoti a Sant’Agata.