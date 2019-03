Sono 14 i destinatari di provvedimenti emessi dalla Procura Distrettuale Antimafia di Catania nell’ambito di una operazione antimafia indirizzata a smantellare il clan Santapaola Ercolano.

Ad eseguire gli arresti in un blitz coordinato dall’alba di oggi è la Polizia di Stato. I provvedimenti riguardano 14 persone ritenute responsabili, a vario titolo, dei delitti di associazione per delinquere di tipo mafioso (clan Santapaola – Ercolano), estorsione, intestazione fittizia di beni, usura, detenzione e porto illegale di armi e reati in materia di stupefacenti, con l’aggravante di aver commesso i fatti per agevolare l’associazione mafiosa Santapaola – Ercolano ed avvalendosi delle condizioni di cui all’art.416 bis c.p ovvero dell’organizzazione mafiosa.

Nella rete della èpolizia sono finiti, fino ad ora, in 13. ecco chi sono:

Maurizio, Rosario e Filippo Zuccaro di 58, 37 e 34 anni; Luigi Gambino detto “Gino ‘u longu”, di 52 anni;

Angelo Testa di 49 anni, sottoposto alla Sorveglianza Speciale di P.S.; Carmelo Giuffrida di 51 anni detto “Melu ‘u pisciaru”, sottoposto alla Sorveglianza Speciale di P.S.; Francesco Ragusa di 50 anni detto “Francu ‘u sceriffu”; Michele Colajanni, 53 anni; Giuseppe Verderame 64 anni, sottoposto agli arresti domiciliari;

Simone Giuseppe Piazza 33 anni, già detenuto; Giovanni Fabio La Spina 34 anni.

Sono stati disposti gli arresti domiciliari nei confronti delle donne del gruppo ovvero :

Graziella Acciarito di 55 anni e Michela Gravagno 35 anni.