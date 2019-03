Sono 14 i destinatari di provvedimenti emessi dalla Procura Distrettuale Antimafia di Catania nell’ambito di una operazione antimafia indirizzata a smantellare il clan Santapaola Ercolano.

Ad eseguire gli arresti in un blitz coordinato dall’alba di oggi è la Polizia di Stato. I provvedimenti riguardano 14 persone ritenute responsabili, a vario titolo, dei delitti di associazione per delinquere di tipo mafioso (clan Santapaola – Ercolano), estorsione, intestazione fittizia di beni, usura, detenzione e porto illegale di armi e reati in materia di stupefacenti, con l’aggravante di aver commesso i fatti per agevolare l’associazione mafiosa Santapaola – Ercolano ed avvalendosi delle condizioni di cui all’art.416 bis c.p ovvero dell’organizzazione mafiosa.

La indagini condotte dalla Squadra Mobile di Catania avrebbero consentito di delineare l’organigramma, decapitandone i vertici, del clan Santapaola – Ercolano – gruppo di “San Cocimo” e tra l’altro, avrebbero permesso di svelare episodi estorsivi ascrivibili al gruppo in parola, l’imposizione del sevizio di security in locali notturni di Catania ed episodi di intestazione fittizia di beni.