Manlio Messina sarebbe pronto a tornare in Fratelli d’Italia, il partito che aveva lasciato un anno fa. L’ufficializzazione del rientro dovrebbe arrivare la settimana prossima.
Il ritorno, però, non si annuncia come un semplice passo indietro. Una volta rientrato Messina dovrebbe poi spostarsi ‘in prestito’ verso Sud chiama Nord, la formazione guidata da Cateno De Luca. L’operazione non riguarderebbe lui soltanto. Insieme a Messina, infatti, si muoverebbe anche un altro parlamentare vicino a Giorgia Meloni, in un’uscita coordinata.
Perché si parla di componente parlamentare
L’obiettivo di questo doppio spostamento, quindi, sarebbe la creazione di una componente parlamentare riconducibile a Sud chiama Nord. Il meccanismo del “prestito” di eletti da un gruppo all’altro serve in genere proprio a raggiungere i numeri necessari perché una forza politica ottenga una propria rappresentanza organizzata dentro le aule, senza che gli interessati escano in via definitiva dal perimetro della maggioranza.
Allo stato, comunque, nessuno dei passaggi descritti è stato confermato ufficialmente.
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