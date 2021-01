l'arresto della guardia di finanza

I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Catania hanno sequestrato 7 chili di marijuana e hanno tratto in arresto A.S., 43 anni, nato e residente a Motta Sant’Anastasia, per il reato di detenzione, ai fini dello spaccio, di sostanza stupefacente.

Notato in un stazione di servizio

L’uomo è stato notato, in corrispondenza di un’area di servizio a Acireale, alla guida di un potente fuoristrada. L’inizio delle operazioni di controllo, con la richiesta dei documenti identificativi, ha fin subito determinato la reazione nervosa dell’uomo, che ha indotto i militari ad approfondire le ricerche. È stata pertanto effettuata la perquisizione del SUV, al termine della quale sono stati rinvenuti, occultati nel vano posteriore dell’auto, 5 plichi sigillati contenenti 7 kg di marijuana del tipo “skunk”, caratterizzata da elevato potenziale stupefacente. A.S. è stato così tratto in arresto in flagranza di reato per la detenzione ai fini di spaccio.