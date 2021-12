A Catania

Nella notte tra il 25 e il 26 dicembre, personale delle Volanti di Catania ha indagato in stato di arresto due uomini, colti nella flagranza del reato di furto aggravato. I due, già noti alle forze dell’ordine per aver commesso in passato reati analoghi. Avevano smontato il catalizzatore di un’autovettura parcheggiata in via Antonello da Messina. Su disposizione del Pm di turno i due arrestati sono stati sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

Una donna ai domiciliari

Nel pomeriggio d’ieri, personale delle Volanti ha tratto in arresto una donna responsabile del reato di furto aggravato. I poliziotti venivano inviati presso una struttura ambulatoriale dell’ASP ubicata in via Tito Manzella, dove il personale dell’istituto di vigilanza in servizio aveva segnalato l’intrusione di due individui.

La macchinetta del caffè forzata

La donna, con un complice riuscito a fuggire, era entrata nella struttura attraverso una porta del pian terreno e aveva forzato una macchinetta distributrice di caffè e bevande, prelevando il denaro in monete che si trovava all’interno del cassettino. Infatti, nel momento in cui la stessa veniva bloccata, aveva con sé una busta contenente monete per un ammontare di circa 110 euro. Dopo la denuncia da parte del responsabile della struttura e l’intervento della Polizia Scientifica per i rilievi del caso, la donna veniva accompagnata in stato di arresto in Questura per i successivi adempimenti. Su disposizione del PM è stata posta ai domiciliari.