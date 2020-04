Militari del Nas di Catania hanno denunciato il titolare di una società zootecnica della provincia per avere macellato, per la successiva commercializzazione, capi ovicaprini in un mattatoio privo di registrazione sanitaria ed in precarie condizioni igienico-sanitarie realizzato all’interno della stessa azienda.

I carabinieri hanno sequestrato il mattatoio abusivo, carcasse ovicaprine, carni e di pelli di altri capi precedentemente abbattuti rinvenute all’esterno della struttura.

Il fenomeno dei mattatoi abusivi nel periodo pasquale si intensifica ogni anno. Quest’anno neanche l’emergenza covid19 sembra avere convinto ad evitare questa pratica in vista del pranzo pasquale o delle tradizionali ‘arrustute’