Il giovane è stato denunciato in stato di libertà

Nel pomeriggio di ieri personale delle volanti di Catania ha denunciato un minore, di anni 17, accusato di minacce gravi e aggravate a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale.

Sulla linea di emergenza il padre del ragazzo ha chiesto l’intervento della polizia in quanto aveva avuto una violenta lite con il figlio. L’uomo ha raccontato ai poliziotti che poco prima, stanco del comportamento irrispettoso, ribelle e aggressivo del ragazzo, lo aveva rimproverato scatenandone l’ira.

Il ragazzo aveva danneggiato alcuni suppellettili e alcuni arredi in casa ma anche la macchina del padre per poi allontanarsi dall’abitazione. L’uomo ha raccontato che aveva già sporto denuncia per episodi simili nel mese di aprile scorso ed era stato nominato un curatore speciale per il minore. Alla presenza degli agenti il padre ha chiamato al telefono il figlio per avere sue notizie e nell’occasione ne è nato n ulteriore diverbio, durante il quale il ragazzo ha minacciato di morte il padre e gli agenti. Il giovane, tornato sotto casa, è stato bloccato dalle volanti, che hanno tentato di calmarlo, ma lo stesso ha continuato a tenere un comportamento minaccioso e irrispettoso, rifiutando di fornire le proprie generalità agli operatori e tentando di arrivare allo scontro fisico.

Per tali ragioni il giovane è stato denunciato in stato di libertà e di quanto accaduto veniva notiziato il Pm di turno della Procure dei Minori.