I due fermi in via Capo Passero

La Polizia di Stato di Catania ha tratto in arresto Carmelo Spampinato, Concetto Renato Consoli, entrambi pregiudicati, in quanto considerati responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio in concorso di sostanze stupefacenti.

Un equipaggio della squadra Volanti, in via Capo Passero, ha notato uno strano andirivieni di automobili provenire da una palazzina di case popolari. I due agenti però hanno notato anche la fuga improvvisa dei due uomini che sono stati bloccati.

In seguito alla perquisizione è stato scoperto che uno dai due era ipegnato nell’attività di “vedetta” e, alla vista della pattuglia, si era dato alla fuga lanciando in aria una radiolina ricetrasmittente, mentre l’altro uomo, è stato trovato in possesso di 35 grammi di cocaina, già confezionata e distribuita in 92 dosi, pronte per l’immissione in commercio sin dalle prime ore del mattino. I due sono stati arrestati per il reato di detenzione ai fini di spaccio in concorso e messi ai domiciliari.