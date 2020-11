Nella serata di ieri personale delle volanti di Catania ha arrestato A.S.R., catanese, 42 anni, responsabile del reato di furto aggravato. In particolare, una volante durante il servizio di controllo del territorio, notava un individuo uscire con fare sospetto da un esercizio commerciale in fase di ristrutturazione.

L’uomo è stato sottoposto a controllo di polizia a seguito del quale si è accertato che lo stesso aveva appena asportato il portafoglio di uno degli operai presenti all’interno dell’attività. L’uomo, pertanto, è stato tratto in arresto e, su disposizione del P.M. di turno, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del giudizio di convalida. Il complice che lo attendeva in auto, invece, è stato denunciato in stato di libertà, in concorso, per lo stesso reato.

Le Volanti hanno anche denunciato un uomo che, a petto nudo, brandiva un machete minacciando i passanti. Giunti sul posto gli agenti hanno fermato l’uomo con ancora in mano l’arma. L’uomo, alla vista della polizia, si è allontanato rifugiandosi all’interno della sua abitazione, dove è stato bloccato.

L’uomo, cittadino dello Sri Lanka, di 35 anni è stato portato in Questura e denunciato in stato di libertà per i reati di minaccia aggravata e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Lo straniero, non in regola col permesso di soggiorno perché scaduto, è stato raggiunto da un provvedimento di espulsione con trattenimento presso il C.P.R. di Macomer, dov’è stato accompagnato da agenti della Polizia di Stato, da dove verranno avviate le pratiche per il rimpatrio.