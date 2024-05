I poliziotti gli hanno contestato diverse violazioni al codice della strada

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Catania hanno denunciato in stato di libertà un pregiudicato di 17 anni sorpreso alla guida di un’auto, in viale Libertà, all’angolo con piazza Ottorino Respighi.

Le moto volanti hanno fermato una Fiat 500

In particolare, le moto volanti sono intervenute per fermare una Fiat 500 sospetta, guidata dal 17enne, con a bordo altri tre giovani, due maggiorenni di 23 e 25 anni, ed un altro minore di 17 anni.

Ritrovate coltelli, manganelli ed altri oggetti pericolosi

I poliziotti hanno effettuato un controllo all’interno dell’auto dove sono stati trovati una cesoia per alluminio, una torcia, due chiavi inglesi, una chiave esagonale, un coltellino multiuso, un manganello in plastica dura ed un lettore OBD 2, strumento utilizzato per bypassare le centraline elettroniche delle autovetture, tutti nascosti tra il vano portaoggetti del lato guida, sotto al sedile, nel cruscotto. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e i quattro giovani sono stati accompagnati negli uffici di polizia dove il pregiudicato minorenne si è assunto la paternità degli oggetti sequestrati, ragion per cui i due maggiorenni sono stati autorizzati ad allontanarsi e l’altro minore è stato affidato ad un fratello.

Denunciato il 17enne già pregiudicato per porto abusivo di armi

Effettuati ulteriori controlli, gli agenti hanno denunciato in stato di libertà il 17enne pregiudicato per il reato di porto abusivo di armi od oggetti atti offendere e lo hanno sanzionato per le numerose violazioni al codice della strada commesse alla guida dell’auto che è stata sottoposta a fermo amministrativo per guida senza patente.

Il minore è stato affidato alla madre

Informato il Pubblico Ministero di turno della Procura presso il Tribunale per i minorenni, il minore è stato poi affidato alla madre.

Quarantenne deteneva illegalmente armi da guerra, arrestato

Nei mesi scorsi, la polizia di Catania ha tratto in arresto un 40enne colto nella flagranza dei reati di detenzione illegale di arma da guerra e arma comune da sparo. Nel corso delle ordinarie e periodiche attività finalizzate a contenere e reprimere la criminalità diffusa, gli investigatori della squadra mobile della questura di Catania hanno appreso che all’interno di una abitazione, nel quartiere di San Cristoforo, potevano essere state occultate delle armi da fuoco.

Per tale ragione, gli agenti della sezione antidroga, hanno effettuato una perquisizione presso l’abitazione nella disponibilità dell’uomo. I poliziotti hanno rinvenuto una pistola mitragliatrice calibro 7.65, munita di caricatore e un revolver calibro 38 special risultato oggetto di furto. Unitamente alle armi, sono state trovate oltre 200 cartucce di vario calibro.