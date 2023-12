Controlli a tappeto anche in bar e pasticcerie

Lavoro nero e movida selvaggia, a Catania e provincia controlli a tappeto dei carabinieri con i colleghi del Nas e degli ispettori del lavoro. Nel centro cittadino un ristorante e una discoteca sono stati chiusi. In provincia gravi carenze igieniche in un bar. Controlli anche sul fronte antidroga: nel mirino una scuola superiore.

Le chiusure

Per quanto concerne il ristorante si trova in via Gemellaro, zona della movida catanese. Per il gestore una denuncia per omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori, con sospensione dell’attività commerciale e maxi sanzione amministrativa di 20.800 euro. Il provvedimento scaturisce dal mancato rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Inoltre trovati 4 lavoratori in nero. Analoga operazione in viale Africa, nei pressi del centro fieristico “Le Ciminiere” di Catania. Qui i carabinieri sospeso la licenza al gestore di una discoteca, diretta conseguenza di un precedente controllo dello scorso 25 novembre. In quell’occasione trovati tutti i 7 lavoratori presenti nel locale privi di contratto. Nelle vicinanze altro controllo in un pub dove invece è risultato tutto regolare.

Carenze igieniche in un bar

Altri controlli hanno anche riguardato la provincia. I carabinieri della compagnia di Caltagirone si sono avvalsi dei colleghi del Nas di Catania nel territorio di San Michele di Ganzaria. Controllati vari bar e pub dove sono state trovate alcune irregolarità all’interno di un bar-pasticceria. Quest’ultimo esercizio commerciale, per questo, sanzionato per mancanza dei requisiti generali in materia di igiene, con una multa superiore al migliaio di euro.

Blitz antidroga nelle scuole

In provincia di Catania il potenziamento dei controlli ha riguardato le aule e i cortili di un istituto scolastico superiore di Caltagirone. I carabinieri sono intervenuti con l’ausilio del nucleo Cinofili di Nicolosi, ed in particolare del cane “King”. Nei giardinetti interni della scuola trovati e sequestrati a carico di ignoti alcuni grammi di marijuana e hashish. Mentre all’interno dello scooter parcheggiato di un giovane studente 16enne sequestrata marijuana sfusa e uno spinello. Il ragazzo è stato segnalato alla prefettura ed ha avuto ritirata la patente.

In moto anche la polizia

A proposito di movida e controlli anche la polizia a Catania ha messo in moto un’attività di coordinamento che prevede sul territorio un’intensificazione delle attività. In particolare il piano operativo del questore riguarda parchi pubblici, aree verdi e luoghi di maggior afflusso turistico e di aggregazione giovanile. monitoraggio che interesserà anche i territori di pertinenza dei commissariati della provincia, quindi Acireale, Adrano e Caltagirone. Il dispositivo prevede l’impiego delle volanti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico. Con loro pattuglie in borghese degli uffici investigativi e degli equipaggi motomontati e ciclo montati. A Catania, per il weekend e fino all’Epifania, sono previste attività di pattugliamento nelle principali aree cittadine, tra le quali Villa Bellini e il Parco Falcone.

L’intensificazione dei servizi riguarderà anche le principali arterie stradali, le stazioni ferroviarie e l’aeroporto di Catania. I controlli sono stati potenziati anche in prossimità dei luoghi di culto che, in concomitanza delle tradizionali cerimonie religiose, saranno meta particolarmente ambita da cittadini e turisti.

