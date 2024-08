Lo scorso fine settimana, ad Adrano, sono stati effettuati controlli presso esercizi commerciali che hanno evidenziato alcune irregolarità.

Le attività

In particolare, l’attività, come disposto dal Questore di Catania, si è concentrata sui locali/pub del centro interessati dal c.d. fenomeno della movida, con la finalità di garantire la sicurezza e l’ordine pubblico del centro cittadino, soprattutto in questo periodo frequentato da giovani, famiglie e turisti, e di accertare il rispetto delle regole in ordine ai requisiti di sicurezza sul lavoro, igiene, tracciabilità dei prodotti ed al possesso delle previste autorizzazioni e concessioni.

All’attività, oltre agli agenti del Commissariato di Adrano, hanno preso parte i poliziotti della Divisione Anticrimine e della Divisione di Polizia Amministrativa della Questura di Catania, nonché personale dell’A.S.P., dell’Ispettorato del Lavoro, dello S.pre.S.A.L. e della Forestale.

Le carenze

Nel corso dei controlli sono state identificate numerose persone, tra le quali gli avventori dei locali. All’interno di un noto pub sono state rilevate e contestate carenze igienico sanitarie, come la presenza di alimenti (nello specifico hamburger) non regolarmente confezionati, ed inoltre è stata sequestrata frutta priva di tracciabilità e trattata con fungicida non autorizzato. Per lo stesso locale è stata contestata l’assenza di segnaletica di emergenza, nonché il mancato rispetto delle norme di sicurezza antincendio con specifico riguardo agli estintori, risultati assolutamente inadeguati e non conformi, per portata, alla prevista normativa.

I controlli nel Palermitano

Controlli di polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza, polizia municipale e Asp nelle zona movida a Palermo. Sono stati controllati i pub che si trovano in via Spinuzza, piazza Sant’Anna, via Maqueda, nel tratto compreso tra piazza Villena e Piazza Sant’ Antonino, fino a Piazza Giulio Cesare.

I locali

Otto i locali controllati e in quattro sono state trovate irregolarità. Sanzioni nei pub in via Monteleone, nei pressi di via Spinuzza, e 2 nella zona di piazza Sant’Anna, dove sono state riscontrate carenze igieniche e strutturali con multe per mille euro a ciascuno dei titolari. Nel corso dei servizi, sono state identificate 339 persone e controllati 49 mezzi, 8 le sanzioni al codice della strada, con il fermo amministrativo di 2 mezzi.

L’arresto per furti a Cefalù

I carabinieri hanno arrestato un palermitano che in questi giorni avrebbe messo a segno diversi furti negli esercizi commerciali di Cefalù (Palermo). L’uomo sorpreso notato in giro questa mattina è stato inseguito dai militari e ha cercato di nascondersi nella chiesa degli Artigianelli. Qui sono arrivati altri militari e lo hanno portato in caserma. I militari stanno guardando i filmati di diversi esercizi commerciali visitati dal presunto ladro.